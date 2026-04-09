12 करोड़ 59 लाख की धोखाधड़ी कर 200 लोगों को ठग चुका आरोपी गिरफ्तार, 6 साल से था फरार
पुलिस का कहना है कि आरोपी मेडिकल स्टूडेंट्स एवं डॉक्टर, इंजीनियर एवं व्यापारियों को निशाना बनाता था.
Published : April 9, 2026 at 4:42 PM IST
धौलपुर: जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने गुरुवार को करीब 200 लोगों से 12 करोड़ 69 लाख की ठगी करने के आरोपी अमित गौतम को दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार किया है. 6 साल से आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.
पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि पुलिस ने 43000 के इनामी ठग अमित गौतम पुत्र सुभाष गौतम, निवासी शास्त्री नगर, सेक्टर 5, धौलपुर को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ गत लंबे समय से धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. उन्होंने बताया आरोपी ने वैभव एंटरप्राइजेज समेत करीब आधा दर्जन फर्म खुद की बना रखी थी. वह बाजार में इन्वेस्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी करता था.
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ठगी का तरीका: आरोपी अमित गौतम अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ पूरे रैकेट को संचालित कर रहा था. आरोपी ने खुद मेडिकल का कोर्स कर रखा है. इसलिए आरोपी मेडिकल स्टूडेंट्स एवं डॉक्टर, इंजीनियर एवं व्यापारियों को निशाना बनाता था. आरोपी पहले कम पैसा लेकर अधिक ब्याज देकर लोगों का भरोसा जीतता था. वह ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते दामों में जमीन खरीदने का आश्वासन देकर लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाता था. फर्म के खातों में मोटी रकम लेकर संपर्क बंद कर देता था.
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लग्जरी थी लाइफ: आरोपी अमित गौतम की लाइफ काफी लग्जरी रही है. महंगी गाड़ी, महंगे मोबाइल एवं महंगी घड़ी का शौक रखता था. लोगों के सामने खुद को बड़ा कारोबारी और व्यापारी प्रदर्शित करता था. आरोपी खुद को इंस्पेक्टर भी बताता था. इसलिए लोगों को भरोसा अधिक हो जाता था. भरोसा जीतने के बाद फर्म के कई खातों में रकम जमा करवाता था. आरोपी गौतम बैंक पहुंचकर लोगों को लोन भी उपलब्ध करवाता था. पैसा मिलने के बाद आरोपी संबंधित व्यक्ति से संपर्क सूत्र पूरी तरह से बंद कर देता था.
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20 मामले दर्ज: पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि आरोपी अमित गौतम के खिलाफ जयपुर और उदयपुर में सबसे अधिक 20 मामले दर्ज हैं. प्रारंभिक जांच में सामेन आया कि आरोपी करीब 200 लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना चुका है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने अभी तक 12 करोड़ 69 लाख की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है. अन्य धोखाधड़ी के मामलों में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी तलाश कर रही थी.