रेलवे टीटी सहित कई लोगों को कुचलने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त

रांची में तेज रफ्तार गाड़ी से आतंक मचाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है.

Accused arrested for crashing several people with speeding vehicle in Ranchi
पुलिस द्वारा जब्त गाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 12, 2026 at 2:28 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 3:30 PM IST

रांचीः राजधानी के चुटिया इलाके में बुधवार देर रात सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए मौत बनी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. वाहन मालिक अतुल चड्डा उर्फ अतुल सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

फरार हो गया था आरोपी

बुधवार देर रात रांची के चुटिया में अपने वाहन से सड़क पर आतंक मचाने वाले अतुल चड्डा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अतुल के वाहन की पहचान सीसीटीवी कैमरे के जरिये हुई, पहचान होने के बाद पुलिस उसे बुधवार रात से ही तलाश रही थी. रांची के सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि आरोपी अतुल चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी रांची के हटिया इलाके का रहने वाला है.

मुनचुन सिंह के घर से ही निकला था आरोपी

पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि अतुल चड्डा चुटिया के रहने वाले मुनचुन सिंह के घर एक कार्यक्रम में गया था. वहीं से वह अपनी काले रंग की गाड़ी से बाहर निकला और एक साथ छह लोगों को कुचल डाला. इस हादसे में धर्मेंद्र नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी.

क्या है पूरा हादसा

बुधवार देर रात रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर चौक के पास बुधवार को तेज रफ्तार काली रंग की एक कार ने सड़क किनारे चल रहे छह लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक धर्मेंद्र सिंह मूलरूप से हटिया के रहने वाले थे. वर्तमान में चुटिया इलाके में ही रह रहे थे.

वहीं घायलों में रेलवे की महिला टीटी अन्नापूर्णा नायडू, उसके पुत्र कुणाल नायडू, अमित सिंह, संदीप महतो और प्रशांत गौरव शामिल है. इस घटना के बाद चालक अपनी कार लेकर फरार हो गया था. घटना के बाद आसपास में मौजूद लोगों ने सभी घायलों को गुरुनानक अस्पताल ले गए, जहां सभी को भर्ती कर लिया गया. बताया जा रहा है कि घायल महिला टीटी और उसके पुत्र की हालत गंभीर बनी हुई है.

Last Updated : February 12, 2026 at 3:30 PM IST

तेज रफ्तार गाड़ी से हादसा
संपादक की पसंद

