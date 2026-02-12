ETV Bharat / state

रेलवे टीटी सहित कई लोगों को कुचलने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त

रांचीः राजधानी के चुटिया इलाके में बुधवार देर रात सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए मौत बनी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. वाहन मालिक अतुल चड्डा उर्फ अतुल सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

फरार हो गया था आरोपी

बुधवार देर रात रांची के चुटिया में अपने वाहन से सड़क पर आतंक मचाने वाले अतुल चड्डा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अतुल के वाहन की पहचान सीसीटीवी कैमरे के जरिये हुई, पहचान होने के बाद पुलिस उसे बुधवार रात से ही तलाश रही थी. रांची के सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि आरोपी अतुल चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी रांची के हटिया इलाके का रहने वाला है.

मुनचुन सिंह के घर से ही निकला था आरोपी

पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि अतुल चड्डा चुटिया के रहने वाले मुनचुन सिंह के घर एक कार्यक्रम में गया था. वहीं से वह अपनी काले रंग की गाड़ी से बाहर निकला और एक साथ छह लोगों को कुचल डाला. इस हादसे में धर्मेंद्र नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी.

क्या है पूरा हादसा