गोवंशीय पशु से अमानवीय कृत्य करने वाला आरोपी गिरफ्तार, CCTV की मदद से पकड़ा गया यूपी का युवक

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित मुखानी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोवंशीय पशु के साथ अमानवीय कृत्य करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है. घटना से कुछ दिन पूर्व ही वह यूपी से काम करने के लिए हल्द्वानी आया था.

गोवंशीय पशु से अमानवीय कृत्य करने वाला आरोपी गिरफ्तार: गोवंशीय पशु से अमानवीय कृत्य करने के मामले में मुखानी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. 2 नवम्बर 2025 को वादी गिरीश चंद्र पांडे निवासी आरटीओ रोड मुखानी द्वारा पुलिस को तहरीर सौंपी गई थी. तहरीर में आरोप लगाया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 31 अक्टूबर को आरटीओ रोड स्थित मैदान में विश्राम कर रहे गोवंशीय पशु के साथ अमानवीय कृत्य किया गया.

सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल: मामले में थाना मुखानी पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. मामले की विवेचना थाने में तैनात उप निरीक्षक वीरेंद्र चंद्र को सौंपी गई थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति का होना पाया गया.