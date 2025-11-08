ETV Bharat / state

गोवंशीय पशु से अमानवीय कृत्य करने वाला आरोपी गिरफ्तार, CCTV की मदद से पकड़ा गया यूपी का युवक

31 अक्टूबर को आरटीओ रोड स्थित मैदान में विश्राम कर रहे गोवंशीय पशु के साथ अमानवीय कृत्य किया गया था

ACCUSED ARRESTED FOR INHUMANE ACT
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo courtesy Haldwani Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 8, 2025 at 8:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित मुखानी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोवंशीय पशु के साथ अमानवीय कृत्य करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है. घटना से कुछ दिन पूर्व ही वह यूपी से काम करने के लिए हल्द्वानी आया था.

गोवंशीय पशु से अमानवीय कृत्य करने वाला आरोपी गिरफ्तार: गोवंशीय पशु से अमानवीय कृत्य करने के मामले में मुखानी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. 2 नवम्बर 2025 को वादी गिरीश चंद्र पांडे निवासी आरटीओ रोड मुखानी द्वारा पुलिस को तहरीर सौंपी गई थी. तहरीर में आरोप लगाया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 31 अक्टूबर को आरटीओ रोड स्थित मैदान में विश्राम कर रहे गोवंशीय पशु के साथ अमानवीय कृत्य किया गया.

सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल: मामले में थाना मुखानी पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. मामले की विवेचना थाने में तैनात उप निरीक्षक वीरेंद्र चंद्र को सौंपी गई थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति का होना पाया गया.

जेल भेजा गया आरोपी: सीसीटीवी फुटेज खंगालने की खबर जैसे ही उसे लगी, तो वह अपना सामान लेकर भाग गया. सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध को चिह्नित कर शुक्रवार को रुद्रपुर किच्छा बाईपास के पास शिवनगर के निकट गंगानगर चौराहे से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने घटना के समय पहने कपड़ों व अन्य सामान सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुनील कुमार, निवासी मिल्क मुफ्ती सईदनगर, थाना अजीम नगर, तहसील स्वार, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश बताया. आरोपी सुनील कुमार की उम्र 24 वर्ष है. उसने बताया कि वह 28 अक्टूबर को काम की तलाश में हल्द्वानी आया था.

ये भी पढ़ें: हल्द्वानी में पशु के साथ अनैतिक कार्य करने वाले की पिटाई का मामला, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

TAGGED:

INHUMANE TREATMENT OF CATTLE
HALDWANI CRIME NEWS
CIVIL CRUELTY AGAINST CATTLE
गोवंश से अमानवीय कृत्य
ACCUSED ARRESTED FOR INHUMANE ACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.