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तमिलनाडु सीएम का डीपफेक वीडियो बनाकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गत दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के डीपफेक अकाउंट बनाकर साइबर ठगी में प्रयुक्त होने का प्रकरण तमिलनाडु क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया. उन्होंने बताया कि गत 11 सितंबर को तमिलनाडु पुलिस के डीएसपी रैंक के अधिकारी इस प्रकरण में जांच के लिए अलवर आए थे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तमिलनाडु पुलिस को अलवर पुलिस ने प्रकरण में सहयोग किया. प्रकरण में लिप्त अलवर के बुटोली गांव निवासी साइबर ठग सायबू खान (25) को गिरफ्तार कर तमिलनाडु पुलिस को सौंपा है.

अलवर: जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बुटोली गांव में एक साइबर ठग के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का डीपफेक वीडियो बनाकर लोगों से ठगी करने का प्रकरण सामने आया है. इस प्रकरण पर अलवर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर तमिलनाडु पुलिस को सौंपा दिया. अलवर पुलिस ने आरोपी से ठगी में प्रयुक्त एक मोबाइल को भी जब्त किया, जिसमें साइबर ठगी से जुड़े कुछ सबूत भी मिले हैं.

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अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए लक्ष्मणगढ़ डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था. उन्होंने बताया कि प्रकरण में डिजिटल एविडेंस व मौके से फोन भी जब्त किया गया है. पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि शातिर साइबर ठग सायबू खान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के वीडियो बनाकर गरीब बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा व अन्य सहायता के नाम पर वित्तीय सहायता मांग कर अपने खाते में राशि प्राप्त करता था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तमिलनाडु पुलिस को सुपुर्द किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि शातिर साइबर ठग को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके.

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अन्य राज्यों के लिए पहले भी पकड़े साइबर अपराधी: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पूर्व में भी अलवर पुलिस ने कई अपराधियों को अन्य राज्यों की पुलिस को सुपुर्द किया है. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि पूर्व में भी शातिर ठगों द्वारा राजनीति से जुड़े व्यक्ति, सरकारी विभागों से जुड़े अधिकारी के नाम पर साइबर ठगी के प्रकरण सामने आए हैं. ऐसे प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने साइबर ठगों को गिरफ्तार कर साइबर ठगो के मंसूबे पर फेल किए है.