सोशल मीडिया पर नक्सली हिडमा को बताया बस्तर का शेर, पुलिस ने आरोपी को सिखाया सबक

मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा के समर्थन में सोशल मीडिया पर किया पोस्ट. हिडमा की फ़ोटो के साथ लिखा शहीद. आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार.

Accused arrested for calling Naxalite Hidma a martyr
नक्सली हिडमा को शहीद बताने वाला गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 10:10 PM IST

3 Min Read
बालाघाट: अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो सावधान हो जाएं. किसी पोस्ट को शेयर करने से पहले अच्छी तरह जान लें कि किस तरह की पोस्ट शेयर कर सकते हैं? कहीं ऐसा न हो कि बिना सोचे समझे पोस्ट करने पर आपको लेने के देने पड़ जाएं. दरअसल बालाघाट से एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें नक्सलियों के समर्थन में पोस्ट शेयर करना एक शख्स को भारी पड़ गया.

पुलिस को मिली थी फेसबुक आईडी ‘‘बिरसा ब्रिगेड भारत‘‘ पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत

नक्सली घटनाओं में शामिल दुर्दांत नक्सली हिडमा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है. दरअसल सोशल मीडिया फेसबुक आईडी ‘‘बिरसा ब्रिगेड भारत‘‘ पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत पुलिस को मिली. जिसमें नक्सली घटनाओं में शामिल रहे मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा को शहीद एवं बस्तर का शेर व लाल सलाम जैसे शब्दों का उल्लेख करते हुए नक्सली हिडमा का महिमामंडन किया गया था.

जिसकी पुलिस ने साइबर सेल की मदद से छानबीन की तो पता चला कि फेसबुक आई डी ‘‘बिरसा ब्रिगेड भारत‘‘ पर 20 नवंबर की रात करीब साढ़े दस बजे, अनेक राज्यों में नक्सली हिंसा, नागरिकों तथा सुरक्षाबलों की हत्या जैसे गंभीर घटनाओं में संलिप्त रहने वाले मोस्ट वांटेड नक्सली माड़वी हिडमा की तस्वीर के साथ उसके समर्थन में पोस्ट शेयर की गई.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के धारा 196(1) तहत मामला दर्ज किया

मामले पर गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 32 वर्षीय आरोपी सतेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ भरवेली थानांतर्गत धारा 196(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट समाज में गलत संदेश फैलाने वाली, नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों एवं उनके परिजनों की भावनाओं को ठेस पंहुचाने वाली है. जिस पर त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

इस घटना के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए अपील की है कि सोशल मीडिया पर नक्सलवाद, हिंसा व गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन या महिमामण्डन कतई न करें. यह कानूनन अपराध है. समाज में गलतफहमी, वैमनस्यता और समुदायों में तनाव उत्पन्न करने वाली पोस्ट साझा न करें. ऐसा करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

