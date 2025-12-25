ETV Bharat / state

अपने ही बने जान के दुश्मन, भाई और भाभी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कटे हाथ लेकर पहुंचा था थाने

पारिवारिक विवाद में छोटे भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Tehri accused arrested
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 9:04 AM IST

3 Min Read
टिहरी: बीते दिन टिहरी जिले के बालगंगा तहसील क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. यहां एक व्यक्ति समेत उसकी मां और पत्नी पर अपने ही छोटे भाई की हत्या की कोशिश का आरोप लगा था. पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे संक्रमण फैलने पर उसके दोनों हाथ काटने पड़े. पुलिस ने इस मामले में अब अहम गिरफ्तारियां की है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने भाई पूरब सिंह और भाभी अंजली देवी को गिरफ्तार कर लिया है.

पूरे मामले में पीड़ित ने हॉस्पिटल से आने के बाद घनसाली थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई थी. जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है. तहरीर के आधार पर घनसाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.अंग्रेज सिंह पुत्र स्व० गजे सिंह, निवासी ग्राम लस्यालगांव, पट्टी बासर, तहसील बालगंगा, जनपद टिहरी गढ़वाल ने 23 दिसंबर को थाना में एक लिखित तहरीर दी थी. जिसमें उनके अपने भाई पूरब सिंह एवं भाभी अंजली देवी द्वारा मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था. तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी.

घटना का विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक अनिल भट्ट को बनाया गया. घटनास्थल राजस्व क्षेत्र में होने के कारण मामला राजस्व थाना से नियमानुसार नायब तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त कर विवेचना की जा रही है.विवेचना के दौरान नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेन्सिक फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है.

गौर हो कि पुलिस को अंग्रेज सिंह बिष्ट (पुत्र स्व. गजे सिंह) ने बताया था कि उसका अपने परिवार के साथ विवाद हो गया था. जिसके बाद भाभी और मां जेठी देवी ने मुंबई से पूरब सिंह (बड़ा भाई) को बुलाया. पीड़ित ने आरोप जड़ा था कि 20 दिसंबर रात्रि बड़े भाई पूरब सिंह के गांव पहुंचने के बाद तीनों ने मिलकर उस पर चाकू व अन्य धारदार हथियारों से हमला किया था. घटना में अंग्रेज सिंह को गंभीर चोटें आई और हाथों व शरीर पर गहरे घाव हो गए. आनन-फानन में भाई उसे 108 की मदद से बेलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.धारदार हथियार से संक्रमण फैलने के चलते उसके दोनों हाथ काटने पड़ गए. थोड़ा तबीयत में सुधार होने के बाद उसने पुलिस से गुहार लगाई.

संपादक की पसंद

