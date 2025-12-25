ETV Bharat / state

अपने ही बने जान के दुश्मन, भाई और भाभी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कटे हाथ लेकर पहुंचा था थाने

टिहरी: बीते दिन टिहरी जिले के बालगंगा तहसील क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. यहां एक व्यक्ति समेत उसकी मां और पत्नी पर अपने ही छोटे भाई की हत्या की कोशिश का आरोप लगा था. पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे संक्रमण फैलने पर उसके दोनों हाथ काटने पड़े. पुलिस ने इस मामले में अब अहम गिरफ्तारियां की है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने भाई पूरब सिंह और भाभी अंजली देवी को गिरफ्तार कर लिया है.

पूरे मामले में पीड़ित ने हॉस्पिटल से आने के बाद घनसाली थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई थी. जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है. तहरीर के आधार पर घनसाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.अंग्रेज सिंह पुत्र स्व० गजे सिंह, निवासी ग्राम लस्यालगांव, पट्टी बासर, तहसील बालगंगा, जनपद टिहरी गढ़वाल ने 23 दिसंबर को थाना में एक लिखित तहरीर दी थी. जिसमें उनके अपने भाई पूरब सिंह एवं भाभी अंजली देवी द्वारा मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था. तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी.

घटना का विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक अनिल भट्ट को बनाया गया. घटनास्थल राजस्व क्षेत्र में होने के कारण मामला राजस्व थाना से नियमानुसार नायब तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त कर विवेचना की जा रही है.विवेचना के दौरान नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेन्सिक फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है.