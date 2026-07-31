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बंधक बनाकर दो नाबालिग बहिनों से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी युवक गिरफ्तार

पिथौरागढ़: गंगोलीहाट विकासखंड क्षेत्र में दो नाबालिगों को बंधक बनाकर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति की 10 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय भतीजी आडू तोड़ने गई थी.आरोप है कि वहां युवक ने उन्हें बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया. जहां दोनों को बंधक बनाया और दुष्कर्म का प्रयास किया. नाबालिग किसी तरह बचकर भागी और घर आकर परिजनों को घटना बताई.

कोतवाल गंगोलीहाट कैलाश जोशी ने बताया कि आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई. क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस की जांच में आया कि दोनों चचेरी बहनों को आरोपी गलत नीयत के साथ अपने कमरे में ले गया. जब दोनों बहनों ने कमरे में प्रवेश किया तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके साथ गलत हरकतें करने लगा. दोनों बहनों ने हौसला दिखाया और कुंडा खोलकर भागी और आरोपी के चंगुल से बच निकली.

हालांकि बाहर निकलने के बाद दोनों बहनें डरी-सहमी घर पहुंची. आरोपी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है. इधर इस घटना की विभिन्न संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने कि मांग की है.