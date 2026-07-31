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बंधक बनाकर दो नाबालिग बहिनों से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी युवक गिरफ्तार

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में एक युवक पर बंधक बनाकर दो नाबालिग बहिनों से दुष्कर्म का प्रयास का आरोप लगा है.

Minor Physical Abuse Case
सांकेतिक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 8:34 AM IST

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पिथौरागढ़: गंगोलीहाट विकासखंड क्षेत्र में दो नाबालिगों को बंधक बनाकर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति की 10 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय भतीजी आडू तोड़ने गई थी.आरोप है कि वहां युवक ने उन्हें बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया. जहां दोनों को बंधक बनाया और दुष्कर्म का प्रयास किया. नाबालिग किसी तरह बचकर भागी और घर आकर परिजनों को घटना बताई.

कोतवाल गंगोलीहाट कैलाश जोशी ने बताया कि आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई. क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस की जांच में आया कि दोनों चचेरी बहनों को आरोपी गलत नीयत के साथ अपने कमरे में ले गया. जब दोनों बहनों ने कमरे में प्रवेश किया तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके साथ गलत हरकतें करने लगा. दोनों बहनों ने हौसला दिखाया और कुंडा खोलकर भागी और आरोपी के चंगुल से बच निकली.

हालांकि बाहर निकलने के बाद दोनों बहनें डरी-सहमी घर पहुंची. आरोपी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है. इधर इस घटना की विभिन्न संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने कि मांग की है.

होमगार्ड और पीआरडी जवान के साथ मारपीट: वहीं दूसरी ओर गंगोलीहाट नगर में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के साथ मारपीट कर दी. इस मामले में कोतवाली गंगोलीहाट पुलिस ने होटल स्वामी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एक होमगार्ड जवान की तहरीर के अनुसार देर रात्रि को होमगार्ड एवं पीआरडी जवान रात्रि गश्त ड्यूटी पर थे. रात लगभग 10:45 बजे दो व्यक्तियों को सड़क पर घूमते देख जवानों ने उन्हें घर जाने की सलाह दी. आरोप है कि इस पर उन लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी.

इसी दौरान पास स्थित एक होटल में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट कर दी. तहरीर में होमगार्ड जवान ने कहा है कि सभी लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया, जिससे उन्हें चोटें आईं. कोतवाली गंगोलीहाट कैलाश जोशी ने बताया मारपीट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है. पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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