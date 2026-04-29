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युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

बूंदी: जिले के एक थाना क्षेत्र की पुलिस ने युवती के अपहरण व दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी गत 15 मार्च की रात को युवती को उसकी दादी के घर से बहला-फुसलाकर ले गया. शादी का झांसा देकर उसे गाजियाबाद ले जाकर एक कमरे में कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. पीड़िता को 31 मार्च को पुलिस ने मुक्त कराया. 5 अप्रैल को पीड़िता ने परिजनों को घटना बताई. एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे मोटरसाइकिल बरामद की है.

थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि आरोपी अपहरण कर उसे बाइक पर घुमाता रहा. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. बाद में आरोपी ने उसे गाजियाबाद में एक कमरे में बंधक बना लिया. आरोपी शादी का झांसा देकर युवती से कई दिन तक शारीरिक शोषण करता रहा.