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युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

बूंदी जिले के एक गांव से आरोपी युवती का अपहरण कर गाजियाबाद ले गया. वहां उसे बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया.

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अपहरण व दुष्कर्म का गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 2:02 PM IST

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बूंदी: जिले के एक थाना क्षेत्र की पुलिस ने युवती के अपहरण व दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी गत 15 मार्च की रात को युवती को उसकी दादी के घर से बहला-फुसलाकर ले गया. शादी का झांसा देकर उसे गाजियाबाद ले जाकर एक कमरे में कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. पीड़िता को 31 मार्च को पुलिस ने मुक्त कराया. 5 अप्रैल को पीड़िता ने परिजनों को घटना बताई. एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे मोटरसाइकिल बरामद की है.

थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि आरोपी अपहरण कर उसे बाइक पर घुमाता रहा. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. बाद में आरोपी ने उसे गाजियाबाद में एक कमरे में बंधक बना लिया. आरोपी शादी का झांसा देकर युवती से कई दिन तक शारीरिक शोषण करता रहा.

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पुलिस ने 31 मार्च को युवती को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया. घटना के बाद मानसिक आघात और भय के कारण पीड़िता ने तत्काल किसी को इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन 5 अप्रैल को उसने अपने पिता और भाई को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी और भारत उर्फ कालू पुत्र राधेश्याम गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी से मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है.

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