बैजनाथ में 2 सरकारी बसों में आग लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, नशे में धुत होकर दिया वारदात को अंजाम

बैजनाथ में जलाई गई दो सरकारी बसें ( Kangra Police )

धर्मशाला: बैजनाथ में दो सरकारी बसों में आग लगाने के आरोप में पुलिस ने एक 34 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने नशे में धुत होकर इन बसों में आग लगाई. दोनों बसें जलकर राख हो गई हैं. एचआरटीसी बस ड्राइवर ने पहले ही पुलिस पूछताछ में शक जाहिर किया था कि ये आग किसी ने जानबूझकर बसों में लगाई है. पूछताछ में कबूला जुर्म एसपी कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि कांगड़ा जिले के भरवाना गांव के निवासी सुशांत को तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शनिवार को हिरासत में लिया गया. एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने नशे में दो सरकारी बसों में आग लगाने की बात कबूल की है और जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. "दो सरकारी बसों को आग लगाने के मामले में बैजनाथ पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 326 (G) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. घटना के पीछे आरोपी की मंशा का पता लगाने के लिए जांच जारी है." - अशोक रतन, एसपी कांगड़ा