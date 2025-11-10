बैजनाथ में 2 सरकारी बसों में आग लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, नशे में धुत होकर दिया वारदात को अंजाम
बैजनाथ में नशे में दो सरकारी बसों में आग लगाने के आरोप में 34 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
धर्मशाला: बैजनाथ में दो सरकारी बसों में आग लगाने के आरोप में पुलिस ने एक 34 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने नशे में धुत होकर इन बसों में आग लगाई. दोनों बसें जलकर राख हो गई हैं. एचआरटीसी बस ड्राइवर ने पहले ही पुलिस पूछताछ में शक जाहिर किया था कि ये आग किसी ने जानबूझकर बसों में लगाई है.
पूछताछ में कबूला जुर्म
एसपी कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि कांगड़ा जिले के भरवाना गांव के निवासी सुशांत को तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शनिवार को हिरासत में लिया गया. एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने नशे में दो सरकारी बसों में आग लगाने की बात कबूल की है और जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
"दो सरकारी बसों को आग लगाने के मामले में बैजनाथ पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 326 (G) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. घटना के पीछे आरोपी की मंशा का पता लगाने के लिए जांच जारी है." - अशोक रतन, एसपी कांगड़ा
क्या है पूरा मामला ?
घटना 6 नवंबर की है. बीते बुधवार को आधी रात करीब 1:15 बजे, बैजनाथ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास खड़ी एचआरटीसी की एक बस और सीटीयू की एक बस में अचानक आग लग गई और कुछ ही मिनटों में दोनों बसें जलकर राख हो गईं. इस दौरान एचआरटीसी के ड्राइवर सुनील कुमार कंडक्टर के साथ पास के ही कमरे में आराम कर रहे थे, उन्होंने शक जाहिर किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर दोनों बसों में आग लगाई है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बाहर से शोर सुना और बाहर निकल कर देखा तो दोनों बसें आग की लपटों में घिरी हुई थी.
बस स्टैंडों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश
वहीं, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने अधिकारियों को बस स्टैंडों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और पार्किंग क्षेत्रों में नियमित रात्रि गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.