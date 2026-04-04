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रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड: दो फरार आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, अबतक कुल 9 अरेस्ट

देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी मर्डर केस में फरार दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद हुई है. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल और एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपियों से पूछताछ की. बता दें कि, इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राजपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को जोहड़ी गांव मे सघन चेकिंग के दौरान ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या में शामिल आरोपियों की जानकारी देहरादून पुलिस को मिली. राजपुर क्षेत्र में सघन चेकिंग के दौरान गुनियाल गांव के पास पैदल आ रहे दो व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखकर सड़क किनारे स्थित खाली प्लाट की ओर भागने लगे. शक के आधार पर पीछा करते हुए उनमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर दबोच लिया जबकि दूसरे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया.

फरार आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद अरेस्ट (Video-ETV Bharat)

घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस टीम को एक पिस्टल और उसके अंदर 02 खोखा कारतूस व 03 जिंदा कारतूस बरामद हुए. घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटनास्थल से बदमाश से एक पिस्टल बरामद हुई. घटना की सूचना पर एसएसपी और एसपी सिटी घटनास्थल पहुंचे. फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. दोनों आरोपी थाना राजपुर में पंजीकृत हत्या के अभियोग में वाटेंड थे. अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर किये गये जानलेवा हमले के संबंध में उनके खिलाफ थाना राजपुर में धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है.

बता दें कि, 30 मार्च की सुबह जोहड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे 74 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी (निवासी तुला अपार्टमेंट जोहड़ी गांव थाना राजपुर देहरादून) को गोली लग गई थी. उनके साथियों ने उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी. मृतक मुकेश कुमार जोशी के साडू भाई राकेश कुमार उप्रेती द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में धारा 103(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया. केस की जांच वर्तमान में धारा 103(1)/3/5/125 BNS तथा 3/25 आर्म्स एक्ट में की जा रही है.