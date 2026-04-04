रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड: दो फरार आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, अबतक कुल 9 अरेस्ट
देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या के बाद से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.मामले में अबतक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 4, 2026 at 7:53 AM IST
देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी मर्डर केस में फरार दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद हुई है. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल और एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपियों से पूछताछ की. बता दें कि, इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राजपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को जोहड़ी गांव मे सघन चेकिंग के दौरान ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या में शामिल आरोपियों की जानकारी देहरादून पुलिस को मिली. राजपुर क्षेत्र में सघन चेकिंग के दौरान गुनियाल गांव के पास पैदल आ रहे दो व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखकर सड़क किनारे स्थित खाली प्लाट की ओर भागने लगे. शक के आधार पर पीछा करते हुए उनमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर दबोच लिया जबकि दूसरे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया.
घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस टीम को एक पिस्टल और उसके अंदर 02 खोखा कारतूस व 03 जिंदा कारतूस बरामद हुए. घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटनास्थल से बदमाश से एक पिस्टल बरामद हुई. घटना की सूचना पर एसएसपी और एसपी सिटी घटनास्थल पहुंचे. फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. दोनों आरोपी थाना राजपुर में पंजीकृत हत्या के अभियोग में वाटेंड थे. अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर किये गये जानलेवा हमले के संबंध में उनके खिलाफ थाना राजपुर में धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है.
बता दें कि, 30 मार्च की सुबह जोहड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे 74 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी (निवासी तुला अपार्टमेंट जोहड़ी गांव थाना राजपुर देहरादून) को गोली लग गई थी. उनके साथियों ने उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी. मृतक मुकेश कुमार जोशी के साडू भाई राकेश कुमार उप्रेती द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में धारा 103(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया. केस की जांच वर्तमान में धारा 103(1)/3/5/125 BNS तथा 3/25 आर्म्स एक्ट में की जा रही है.
इस घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी रोष था और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी संबंध में जांच के दौरान सामने आया कि 29 मार्च की रात कुठालगेट स्थित GEN-Z बार में काम करने वाले रोहित और अखलाख का बार में आए शांतनु त्यागी, आदित्य चौधरी, काविश त्यागी व उनके अन्य साथियों के साथ बिल कम करने को लेकर विवाद हो गया था. विवाद को लेकर ही बार कर्मी रोहित और अखलाख ने आदित्य चौधरी की स्कार्पियो गाड़ी का पिछला शीशा फोड़ दिया था.
ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या में शामिल बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़,— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) April 4, 2026
पुलिस मुठभेड़ में 01 अभियुक्त हुआ घायल, 01 अन्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार#राजपुर_थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग के दौरान हत्या मे शामिल संदिग्ध बदमाशों के देहरादून आने की पुलिस को मिली थी जानकारी pic.twitter.com/sVayIL6wWu
इसी कड़ी में 30 मार्च की सुबह दोनों पक्षों फिर आमने-सामने आए. बार स्टाफ की फार्च्यूनर का पीछा करते हुए आदित्य चौधरी और उसके साथियों ने अपने स्कार्पियो वाहन से उनका पीछा किया. स्कार्पियो को रुकवाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी फायरिंग हुई. इसी दौरान जोहड़ी गांव में सैर कर रहे निर्दोष रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के सीने में गोली लग गई.
एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि शुक्रवार देर रात रिटायर्ड ब्रिगेडियर के सीने में गोली मारने वाले फरार दो आरोपी 22 वर्षीय मोहम्मद कावीश हुसैन त्यागी, निवासी मुजफ्फरनगर और 21 वर्षीय शांतनु त्यागी निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया गया. साथ ही घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बदमाशों के पूछताछ की गई.
गिरफ्तार आरोपी-
- शांतनु त्यागी (21 वर्ष, निवासी ग्राम माटकी, थाना बेहट, जिला सहारनपुर, यूपी).
- काविश हुसैन त्यागी (22 वर्ष, निवासी ग्राम अम्बा विहार, थाना खालापार, मुजफ्फरनगर, यूपी) हाल निवासी - नेचर क्रेस्ट कॉलोनी, राजपुर रोड़, थाना राजपुर, देहरादून. (मुठभेड़ में घायल)
इस मामले में पुलिस ने पहले तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. इससे पहले भी पुलिस चार लोगों को जेल भेज चुकी है. इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल दो देशी तमंचे और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए थे.
पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी-
- रोहित कुमार (उम्र 20 वर्ष), निवासी- मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली-फार्च्यूनर सवार बार कर्मी
- मौ. अखलाक (उम्र 23 वर्ष), निवासी- बेहलोता, थाना मोरकाही, जिला खगड़िया, बिहार-फार्च्यूनर सवार बार कर्मी.
- संदीप कुमार (उम्र 43 वर्ष), निवासी- अमर कॉलोनी, मुण्डका नागलोई, पश्चिमी दिल्ली-(बार संचालक).
- आदित्य चौधरी (उम्र 20 वर्ष), निवासी- ननूरखेडा नालापानी, रायपुर, देहरादून-(स्कार्पियो सवार).
- आदेश गिरी.
- समीर चौधरी.
- मोहित अरोड़ा.
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