बरेली में महिला का शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार
कैंट पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, दो साल से पीड़िता को ब्लैकमेल करने का आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 8:12 AM IST
बरेली: कैंट पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए महिला का शोषण करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान बॉबी उर्फ अरबाज के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने नकटिया क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया.
पुलिस के अनुसार आरोपी करीब दो साल से पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा था. वर्तमान में कैंट क्षेत्र में महिला के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहा था. इस दौरान उसने अपनी असली पहचान छुपाए रखी. बाद में जब पीड़िता को उसकी वास्तविक पहचान का पता चला तो उसने इसका विरोध किया. पीड़िता की शिकायत पर पहले ही आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष टीम गठित की.
इसी कार्रवाई के तहत पुलिस ने आरोपी को नकटिया क्षेत्र के पास से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है. आरोप है कि आरोपी ने महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया और विरोध करने पर उसे धमकाया. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाया और लंबे समय तक शोषण करता रहा.
सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि एक महिला ने दो दिन पहले मामले की शिकायत की थी, जिसमें आरोपी पर धर्मपरिवर्तन के प्रयास सहित गंभीर आरोप थे. इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी को नकटिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया.
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