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पलामू में वनकर्मियों पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, पूर्व नक्सली पर यूएपीए के तहत दर्ज हैं एफआईआर

पलामूः जिला में वनकर्मियों पर हमला करने वाले एक पूर्व नक्सली को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सली पर पलामू के बिश्रामपुर थाना में यूएपीए के धाराओं में एफआईआर दर्ज था.

दरअसल, पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में अप्रैल के महीने में वन विभाग की टीम अवैध वन कटाई एवं तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए गयी थी. इसी दौरान वनकर्मियों के साथ मारपीट की गई. वनकर्मियों के कब्जे में से गाड़ी को भी आरोपी छुड़ा ले गए थे. पूरे मामले में पूर्व नक्सली बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के गौरा गांव के रहने वाले कमलेश बैठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था.

पुलिस को सूचना मिली थी कि कमलेश इलाके में आया हुआ है. इसी सूचना के आलोक में बिश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की और कमलेश बैठा को गिरफ्तार किया.

बिश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि पुलिस ने गोपनीय सूचना के आलोक में छापेमारी कर कमलेश को गिरफ्तार किया है. कमलेश पर वनकर्मियों पर हमला करने और उनके कब्जे से गाड़ी को छुड़ाने का आरोप है. थाना प्रभारी ने बताया कि कमलेश पूर्व नक्सली है और पहले से भी कई गंभीर अपराध के मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं.