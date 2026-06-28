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नशे में धुत पिस्टल दिखाकर ट्रेन में यात्रियों को डरा-धमका रहा था शख्स, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर दबोचा गया आरोपी

ट्रेन में पिस्टल लहराने के आरोप में कोडरमा रेलवे स्टेशन पर एक शख्स पकड़ा गया है.

Accused arrested at Koderma station
कोडरमा जीआरपी की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 28, 2026 at 8:18 PM IST

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कोडरमा:हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12874 में यात्रियों को पिस्टल दिखाकर धमका रहे एक युवक को कोडरमा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया है. जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है. आरोपी के पास से लोडेड पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

लोडेड पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद

कोडरमा जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शराब के नशे में धुत था और ट्रेन में यात्रियों को पिस्टल दिखाकर डराने-धमकाने की शिकायत मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने कोडरमा स्टेशन पर आरोपी को ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक पिस्टल, मैगजीन में लोड 6 जिंदा कारतूस और पाउच में रखे 18 अतिरिक्त कारतूस बरामद किए गए हैं.

प्रयागराज से रांची जा रहा था आरोपी

गिरफ्तार आरोपी का नाम दिवाकर सिंह है और वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला अंतर्गत महेशगंज थाना क्षेत्र के रायपुर का निवासी है. आरोपी ने जीआरपी और आरपीएफ को पूछताछ में बताया कि वह प्रयागराज से रांची जा रहा था और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है. कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने की भी कोशिश की. जिसके बाद जीआरपी ने उसके खिलाफ बीएनएस, रेलवे एक्ट और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है.

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PISTOL IN TRAIN

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