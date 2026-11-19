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ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में दुष्कर्म का मामला: पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज दो घंटे के भीतर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी बच्ची का मुंह बोला मामा बताया जा रहा है. वह परिवार का परिचित था और उसका घर पर आना-जाना था. पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.