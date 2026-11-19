ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में दुष्कर्म का मामला: पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 19, 2026 at 3:26 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज दो घंटे के भीतर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी बच्ची का मुंह बोला मामा बताया जा रहा है. वह परिवार का परिचित था और उसका घर पर आना-जाना था. पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.
परिवार का परिचित था आरोपी, बच्ची उसे कहती थी मामा
सेंट्रल नोएडा के डीसीपी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि 19 नवंबर 2026 को एक व्यक्ति ने बादलपुर थाने पहुंचकर अपनी नाबालिग भांजी के लापता होने की सूचना दी. परिजनों को जानकारी मिली थी कि बच्ची गांव के ही रहने वाले रोहित उर्फ चंद्रा के साथ देखी गई है. बच्ची उसे मामा कहकर बुलाती थी. परिजनों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश के लिए तीन टीमें गठित कीं.
पुलिस को देखते ही बाइक से भागने लगा आरोपी
पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बच्ची को तलाश लिया. इसके बाद आरोपी रोहित उर्फ चंद्रा को पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह बाइक से भागने लगा. पुलिस के मुताबिक, इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया.
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डीसीपी ने बताया कि पीड़िता की स्थिति ठीक है और उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.
Greater Noida, Uttar Pradesh: Following the alleged rape of a minor girl in the Badalpur police station area, police arrested the accused after an encounter. The accused sustained a bullet injury to his leg during retaliatory firing and was taken to hospital for treatment.… pic.twitter.com/f0dWFBFbw5— IANS (@ians_india) November 19, 2026
नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म
दिल्ली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं बीते कुछ महीनों से लगातार हो रही हैं. पहले सितंबर में कालकाजी मंदिर के पास खुद को पुलिसकर्मी बताकर तीन लोगों ने एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके पहले दिल्ली में चलती बस बस में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था.
पीड़िता ने बताया कि वह अपनी दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर आई थी. शाम 7 बजे मंदिर में दर्शन के बाद दोनों आस्था कुंज पार्क के अंदर चले गए. शाम करीब साढ़े सात बजे तीन युवक पार्क में आए. उन्होंने खुद को पुलिस बताकर उन्हें धमकाया. उनमें से एक ने उसकी दोस्त को पकड़ लिया और इसके बाद तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
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