नाबालिग के किडनैपिंग का मामला, एक साल बाद हाथ आया शातिर आरोपी, लड़की बरामद
मंगलौर कोतवाली पुलिस ने एक साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 18, 2025 at 8:16 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने 25 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पकड़ा गया आरोपी पॉक्सो और अपहरण के मामले में एक साल से फरार चल रहा था. आरोपी इतना शातिर है कि उसने अपने इलाके में अफवाह फैलाई कि वो दुबई में नौकरी कर रहा है. हालांकि आरोपी हैदराबाद में ही रह रहा था. इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन पता लगाया गया.
पुलिस ने बताया कि 2 दिसंबर साल 2024 को मंगलौर कोतवाली में एक तहरीर दी गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गांव का ही रहने वाला मोहम्मद अब्बास उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की.
बताया गया है कि नामजद आरोपी मोहम्मद अब्बास बेहद शातिर किस्म का अपराधी था, जिसने पुलिस को भ्रमित करने के उद्देश्य से अपने परिजनों के माध्यम से यह प्रचारित किया कि वह नौकरी के सिलसिले में दुबई जा रहा है और देहरादून से फ्लाइट पकड़कर निकल गया है. हालांकि एक तरफ तो आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर थी, उधर दूसरी ओर परिजन आरोपी के विदेश में होने की बात बता रहे थे.
वहीं पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा अलग-अलग पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्यों के आधार पर लगातार प्रयास किए गए, लेकिन पूर्व नियोजित रणनीति के कारण आरोपी लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा.
पुलिस ने बताया कि मामला पॉक्सो अधिनियम से जुड़ा हुआ था. इसीलिए आरोपी की गिरफ्तारी और अपहृता की बरामदगी बेहद जरूरी थी. इसी क्रम में हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कियाय इसी के साथ अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया.
इसी बीच पुलिस को आरोपी के बारे में अहम सुराग हाथ लगा. पुलिस को पता चला कि आरोपी हैदराबाद में रह रहा रहा है. इसके बाद पुलिस टीम द्वारा हैदराबाद में डेरा डालकर आरोपी की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी गई. पुलिस टीम को आरोपी के मंगलौर लौटने की जानकारी मिली, जिसके बाद 17 दिसंबर 2025 को पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 25 हजार के इनामी आरोपी अब्बास हिरासत में लिया और नाबालिग गुमशुदा किशोरी को भी बरामद किया गया.
एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि एक साल पहले मंगलौर कोतवाली में पॉक्सो और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था. उसी समय से अपहृता और आरोपी की तलाश की जा रही थी. कई बार इस मामले में टीमें भी बनाई गई, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था. हालांकि मंगलौर थाना पुलिस की टीम इस मामले में लगातार काम कर रही थी, जिसमें पुलिस टीम ने 25 हजार के इनामी आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया. साथ अपहर्ता किशोरी को भी बरामद किया गया है.
