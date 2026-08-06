प्रयागराज ट्रिपल मर्डर मामला, पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से घायल
आरोपी ने चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की, आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 1:20 PM IST
प्रयागराज: शाहगंज थाना क्षेत्र में तीन मूक-बधिरों की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शाहगंज और एयरपोर्ट थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी. वहीं, पुलिस के जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया.
4 अगस्त को हुई थी हत्या: शाहगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी कला मोहल्ले में 4 अगस्त 2026 को एक किराए के मकान से तीन 1 पुरुष और 2 महिलाएं के शव मिले थे. मामले में शाहगंज थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थीं.
भगवतपुर पुलिया के पास मुठभेड़: इस बीच गुरुवार यानी आज पुलिस को सूचना मिली कि मामले से जुड़ा आरोपी एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में देखा गया है. शाहगंज और एयरपोर्ट थाने की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया. भगवतपुर पुलिया के पास जब संदिग्ध को रोकने का इशारा किया गया, तो उसने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी.
जवाबी कार्रवाई और गिरफ्तारी: जवाबी फायरिंग में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. उसे तुरंत पुलिस हिरासत में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और दो खोखा (खाली) कारतूस बरामद किए हैं.
एसीपी रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि 4 अगस्त को शाहगंज के गढ़ी कला में हुई 3 हत्याओं के मामले में नामजद आरोपी को एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के भगवतपुर पुलिया के पास मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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