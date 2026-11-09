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दीपावली की रात हिमाचल में डबल मर्डर से सनसनी, रंजिश में चढ़ा दी थार, दंपति की मौत, आरोपी PGI रेफर

दीपावली की रात ऊना में डबल मर्डर ( ETV Bharat )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बदोली गांव में दीपावली की रात पुरानी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस दौरान दराट से हमला करने और थार गाड़ी से परिवार के सदस्यों को कुचलने के आरोप लगे हैं. घटना में एक दंपति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं. पुलिस थाना ऊना में दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दीपावली की रात खूनी संघर्ष