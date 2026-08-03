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39 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में दोषी बरी, हाईकोर्ट ने कहा- प्राथमिकी की विश्वसनीयता संदिग्ध

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 39 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया. न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में असफल रहा. अदालत ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदिग्ध है, जांच में गंभीर खामियां हैं और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की उपस्थिति भी संदेहास्पद है. इसी आधार पर जीवित बचे अभियुक्त रमाकांत को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

मामला 17 मई 1983 का है. अभियोजन के अनुसार, सर्राफा व्यवसाय को लेकर पुरानी रंजिश के चलते हरिराम, श्रीकांत, रमाकांत और उमाकांत ने बसंत लाल, रघुवीर प्रसाद तथा उनके परिजनों पर हमला किया. चाकू के हमले में बसंत लाल और रघुवीर प्रसाद की मृत्यु हो गई थी. सत्र न्यायालय ने वर्ष 1987 में चारों अभियुक्तों को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अपील के दौरान तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो जाने से उनके विरुद्ध अपील समाप्त हो गई और केवल रमाकांत की अपील पर निर्णय हुआ.

खंडपीठ ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि पंचनामा में एफआईआर दर्ज होने के समय और मृत्यु के समय में काट-छांट एवं अलग-अलग स्याही से संशोधन किए गए थे. न्यायालय ने कहा कि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में की गई ऐसी फेरबदल को सामान्य लिपिकीय त्रुटि नहीं माना जा सकता. इसके अलावा मजरूबी चिट्ठी में अपराध संख्या का उल्लेख नहीं था, घटनास्थल से बरामद रक्तरंजित मिट्टी और कपड़ों की वैज्ञानिक जांच नहीं कराई गई तथा मजिस्ट्रेट को सूचना भेजने में भी अनावश्यक विलंब हुआ.