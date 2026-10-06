ETV Bharat / state

हत्या के 36 साल पुराने मामले में आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने कहा- महज पकड़ने की भूमिका से साझा मंशा साबित नहीं होती

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के 36 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए गए इम्तियाज को बड़ी राहत देते हुए संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत दोषी ठहराने के लिए अपराध में साझा मंशा, पूर्व नियोजित योजना और सह-आरोपी के साथ पूर्व सहमति का ठोस साक्ष्य होना जरूरी है. केवल मृतक को पकड़ने की भूमिका के आधार पर किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.