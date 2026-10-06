हत्या के 36 साल पुराने मामले में आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने कहा- महज पकड़ने की भूमिका से साझा मंशा साबित नहीं होती
कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे जेल से तत्काल रिहा किया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 9:37 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के 36 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए गए इम्तियाज को बड़ी राहत देते हुए संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत दोषी ठहराने के लिए अपराध में साझा मंशा, पूर्व नियोजित योजना और सह-आरोपी के साथ पूर्व सहमति का ठोस साक्ष्य होना जरूरी है. केवल मृतक को पकड़ने की भूमिका के आधार पर किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने इम्तियाज की 1990 में दाखिल आपराधिक अपील पर सुनाया. मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने में 16 मार्च 1986 को दर्ज हत्या से जुड़ा था. ट्रायल कोर्ट ने 30 जुलाई 1990 को इम्तियाज को धारा 302/34 और उसके भाई फारूक को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी. फारूक की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी.
अभियोजन के अनुसार, जंगशेर अपने भाई दलशेर के साथ बाजार जा रहा था. रास्ते में उधार के 3500 रुपये वापस मांगने को लेकर विवाद हुआ. आरोप था कि इम्तियाज ने जंगशेर को पकड़ लिया और फारूक ने उसकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया. जंगशेर की मौत हो गई. इम्तियाज की ओर से कहा गया कि हत्या करने वाला फारूक था और उसके खिलाफ केवल मृतक को पकड़ने की भूमिका बताई गई है. उसके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई. हत्या में प्रयुक्त चाकू भी फारूक की निशानदेही पर बरामद हुआ था.
हाईकोर्ट ने कहा कि इम्तियाज के खिलाफ मृतक को पकड़ने के अलावा कोई अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं है. ट्रायल कोर्ट ने भी यह स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया कि इम्तियाज और फारूक के बीच हत्या की पूर्व योजना या पहले से मिलीभगत थी. कोर्ट ने कहा कि धारा 34 के आवश्यक तत्वों के अभाव में इम्तियाज की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती.
खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर इम्तियाज को धारा 302/34 के आरोप से बरी कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे जेल से तत्काल रिहा किया जाए.
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