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दहेज मृत्यु में हत्या के साक्ष्य मिले तो धारा 302 में आरोप तय करें ट्रायल कोर्ट, 38 साल पुराने मामले में आरोपी बरी

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के 38 वर्ष पुराने मामले में दोषसिद्धि रद्द करते हुए आरोपी चंद्रभान को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि मृतका को उसकी मौत से कुछ समय पहले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया था. ऐसे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत दहेज मृत्यु की वैधानिक धारणा लागू नहीं की जा सकती. कोर्ट ने सभी विचारण न्यायालयों को यह भी नसीहत दी है कि दहेज मृत्यु के मामले में यदि हत्या के साक्ष्य मिलते हैं तो आरोप धारा 302 में तय किया जाए.

इटावा के चंद्रभान की अपील ओर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति डॉ अजय कुमार ने सुनवाई की. न्यायालय ने पाया कि मृतका के पिता और मां ने केवल सामान्य आरोप लगाए कि स्कूटर या 10 हजार रुपये की मांग की जा रही थी, लेकिन किसी भी गवाह ने प्रताड़ना की कोई विशिष्ट घटना, तिथि, समय या स्थान नहीं बताया. मृतका द्वारा 29 नवंबर 1987 को पिता को लिखे गए पत्र में भी दहेज मांग का कोई उल्लेख नहीं था. इसके विपरीत, पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि मृतका अपने पति के अपनी विधवा भाभी के घर अधिक समय बिताने से परेशान थी और इसी बात को लेकर मानसिक तनाव में थी.

खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि कथित दहेज मांग और मृतका की 1 मार्च 1988 को हुई मृत्यु के बीच कोई "निकट और जीवंत संबंध था. अंतिम कथित शिकायत अक्टूबर 1987 की थी, जबकि घटना लगभग चार महीने बाद हुई. इसलिए दहेज मृत्यु और क्रूरता के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं हुए.