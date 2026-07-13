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दहेज मृत्यु में हत्या के साक्ष्य मिले तो धारा 302 में आरोप तय करें ट्रायल कोर्ट, 38 साल पुराने मामले में आरोपी बरी

कोर्ट ने विचारण न्यायालयों को नसीहत दी है कि दहेज मृत्यु के मामले में यदि हत्या के साक्ष्य हैं तो आरोप 302 में तय हो.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:26 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के 38 वर्ष पुराने मामले में दोषसिद्धि रद्द करते हुए आरोपी चंद्रभान को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि मृतका को उसकी मौत से कुछ समय पहले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया था. ऐसे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत दहेज मृत्यु की वैधानिक धारणा लागू नहीं की जा सकती. कोर्ट ने सभी विचारण न्यायालयों को यह भी नसीहत दी है कि दहेज मृत्यु के मामले में यदि हत्या के साक्ष्य मिलते हैं तो आरोप धारा 302 में तय किया जाए.

इटावा के चंद्रभान की अपील ओर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति डॉ अजय कुमार ने सुनवाई की. न्यायालय ने पाया कि मृतका के पिता और मां ने केवल सामान्य आरोप लगाए कि स्कूटर या 10 हजार रुपये की मांग की जा रही थी, लेकिन किसी भी गवाह ने प्रताड़ना की कोई विशिष्ट घटना, तिथि, समय या स्थान नहीं बताया. मृतका द्वारा 29 नवंबर 1987 को पिता को लिखे गए पत्र में भी दहेज मांग का कोई उल्लेख नहीं था. इसके विपरीत, पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि मृतका अपने पति के अपनी विधवा भाभी के घर अधिक समय बिताने से परेशान थी और इसी बात को लेकर मानसिक तनाव में थी.

खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि कथित दहेज मांग और मृतका की 1 मार्च 1988 को हुई मृत्यु के बीच कोई "निकट और जीवंत संबंध था. अंतिम कथित शिकायत अक्टूबर 1987 की थी, जबकि घटना लगभग चार महीने बाद हुई. इसलिए दहेज मृत्यु और क्रूरता के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं हुए.

हाईकोर्ट ने यह भी माना कि घटना के बाद आरोपी स्वयं झुलसी हुई पत्नी को अस्पताल लेकर गया तथा उसे बचाने के प्रयास में उसके शरीर पर भी 15 प्रतिशत जलने के घाव मिले. अदालत ने कहा कि यह आरोपी के आचरण का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि मृतका के मृत्यु पूर्व बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) में हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने केवल दहेज हत्या की धारा में आरोपपत्र दाखिल किया और ट्रायल कोर्ट ने भी हत्या (धारा 302 आईपीसी) का आरोप तय नहीं किया.

इस गंभीर चूक के कारण अब 38 वर्ष पुराने मामले में दोबारा मुकदमा चलाना उचित नहीं होगा. फैसले के अंत में हाईकोर्ट ने राज्य की सभी ट्रायल अदालतों को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि यदि दहेज मृत्यु के मामले में जांच के दौरान हत्या के प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिलते हैं तो मुख्य आरोप धारा 302 आईपीसी के तहत तथा वैकल्पिक आरोप धारा 304-बी आईपीसी के तहत तय किया जाना चाहिए. अदालत ने इस निर्णय की प्रति उत्तर प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को भेजने का निर्देश भी दिया.

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