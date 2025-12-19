डकैती कांड में फरार अभियुक्त हथियार सप्लाई करते गिरफ्तार, भारी मात्रा में कारतूस बरामद
पश्चिमी सिंहभूम की पुलिस ने एक फरार आरोपी को हथियार के साथ शिकंजे में लिया है.
Published : December 19, 2025 at 6:17 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाजामदा ओपी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. अनिल चौरसिया डकैती कांड से जुड़े एक फरार अभियुक्त को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई 19 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई. ये जानकारी किरीबुरू एसडीपीओ अजय केरकेट्टा ने दी है.
गुप्त सूचना पर बनी विशेष टीम
एसडीपीओ अजय केरकेट्टा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि अक्टूबर माह में बड़ाजामदा निवासी अनिल चौरसिया के घर हुई डकैती में इस्तेमाल हथियार और गोली को पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति बड़ाजामदा आ रहा है. डकैती में नकद ₹2.5 लाख, एक सोने का ब्रेसलेट (कीमत लगभग ₹90,000) और एक सोने की चेन (कीमत लगभग ₹80,000) की लूट की गई थी. इस संबंध में गुवा (बड़ाजामदा ओपी) थाना कांड संख्या 45/25, दिनांक 14.10.2025 दर्ज है, जिसमें पहले ही पांच आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है.
बस स्टैंड से दबोचा गया आरोपी
इस सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किरीबुरु के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ाजामदा बस स्टैंड से करण कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी, डकैती कांड में जेल भेजे गए अभियुक्त दीपक महतो का भतीजा बताया जा रहा है और वह हथियार व कारतूस वांछित अभियुक्त राजू लोहार को देने जा रहा था.
पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 सिल्वर रंग का देसी कट्टा, 01 स्टील रंग का स्वचलित पिस्तौल, 02 खाली मैगजीन, 41 जिंदा कारतूस (7.65 एमएम), 10 जिंदा कारतूस (9 एमएम), 09 जिंदा कारतूस (8 एमएम), 01 काले रंग का मोबाइल फोन बरामद किया गया है.
