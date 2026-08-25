मेरठ स्वाट टीम का बड़ा एक्शन: आंध्र प्रदेश में पति-पत्नी और बेटी ने दी जान, खुदकुशी को उकसाने का आरोपी गिरफ्तार
आरोपी शेख सादिक खान (26) को मेरठ स्वाट टीम और आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : August 25, 2026 at 11:43 AM IST
मेरठ: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में हुए त्रिस्तरीय आत्महत्या मामले के मुख्य आरोपी शेख सादिक खान (26) को मेरठ स्वाट टीम और आंध्र प्रदेश पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी आंध्र प्रदेश के रामकृष्ण राव पेट (काकीनाडा) का रहने वाला है.
दरअसल, काकीनाडा जिले के पिठापुरम में तैनात पंचायत राज विभाग के सहायक अभियंता (AE) तील्लापुडी नूकाराजू (61), उनकी पत्नी मीना (59) और बेटी सौजन्या (34) ने राजमुंदरी स्थित गोदावरी नदी के पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस वारदात में परिवार के साथ मौजूद 10 वर्षीय पोते की जान बच गई थी.
जांच और सुसाइड नोट से खुलासा हुआ कि राइफल शूटिंग एकेडमी संचालक शेख सादिक खान पीड़ित परिवार को लंबे समय से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था. सौजन्या के पति की मौत के बाद आरोपी ने मदद के बहाने परिवार में जगह बनाई और बाद में ब्लैकमेलिंग व जान से मारने की धमकियां देकर उनकी संपत्ति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया.
इस मानसिक दबाव से तंग आकर पूरे परिवार ने यह खौफनाक कदम उठाया. इस संबंध में काकीनाडा के सर्पवरम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के सर्पवरम थाने में तीन लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का गंभीर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त शेख सादिक खान वांछित था.
मेरठ अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में स्वाट टीम और आंध्र प्रदेश पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया और ट्रांजिट रिमांड के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. टीम के सराहनीय कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा.
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