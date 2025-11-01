ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में 13 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार; फर्जी दस्तावेज से बेची थी 18 बीघा जमीन, किसान ने दर्ज कराई थी FIR

फिरोजाबाद : जिले में 13 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है. युवक पर आरोप है कि किसान की कीमती जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद बेच दिया था. इस मामले में किसान ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस के मुताबिक, एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था. शनिवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला फिरोजाबाद शहर के उत्तर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उत्तर संजुल पांडेय ने बताया कि, आरोपी का नाम अमर सिंह है जोकि मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला बुधुआ का रहने वाला है. आरोपी अमर सिंह के खिलाफ 13 साल पहले एक केस दर्ज हुआ था. आरोप था कि अमर सिंह ने एक किसान की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किये और उसे किसी अन्य को बेच दिया. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी.

इंस्पेक्टर ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर फरार अपराधियों के खिलाफ जिले में चल रहे अभियान के अंतर्गत अमर सिंह को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि मुखबिर के जरिये सूचना मिली थी कि जमीन के फर्जीवाड़े में शामिल अमर सिंह टापा खुर्द के पास मौजूद है. इस सूचना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.



