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फिरोजाबाद में भाई की हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, सामने आयी ये वजह

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद में 10 दिन पहले एक युवक ने अपने ही सगे भाई की गर्दन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल इस घटना के पीछे जो वजह सामने आयी है, उसके मुताबिक एक मकान से चोरी हुई सोने की चेन मालिक को लौटने को लेकर इन दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया.

पुलिस इंस्पेक्टर थाना नसीरपुर ज्ञानेंद्र सोलंकी के मुताबिक ये मामला थाना क्षेत्र के गांव सहसपुर अब्बासपुर का है. यहां रहने वाले युवक आकाश पुत्र उमेश चंद्र का 27 अप्रैल को अपने भाई अवनीश उर्फ छोटू से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इस कदर बढ़ा कि आकाश ने अवनीश के गर्दन पर तमंचे से गोली मार दी.

अवनीश को गंभीर हालत में फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से उसे आगरा रेफर किया गया था. 28 अप्रैल को अवनीश की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में परिजनों की तरफ से आकाश के खिलाफ FIR दर्ज करायी गयी थी और आरोपी फरार हो गया था.