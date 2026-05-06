फिरोजाबाद में भाई की हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, सामने आयी ये वजह
आरोपी ने बताया कि वह और अवनीश पुताई का काम करते थे. मकान की पुताई के दौरान एक सोने की चेन चोरी हो गयी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 5:32 PM IST
फिरोजाबाद: फिरोजाबाद में 10 दिन पहले एक युवक ने अपने ही सगे भाई की गर्दन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल इस घटना के पीछे जो वजह सामने आयी है, उसके मुताबिक एक मकान से चोरी हुई सोने की चेन मालिक को लौटने को लेकर इन दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया.
पुलिस इंस्पेक्टर थाना नसीरपुर ज्ञानेंद्र सोलंकी के मुताबिक ये मामला थाना क्षेत्र के गांव सहसपुर अब्बासपुर का है. यहां रहने वाले युवक आकाश पुत्र उमेश चंद्र का 27 अप्रैल को अपने भाई अवनीश उर्फ छोटू से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इस कदर बढ़ा कि आकाश ने अवनीश के गर्दन पर तमंचे से गोली मार दी.
अवनीश को गंभीर हालत में फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से उसे आगरा रेफर किया गया था. 28 अप्रैल को अवनीश की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में परिजनों की तरफ से आकाश के खिलाफ FIR दर्ज करायी गयी थी और आरोपी फरार हो गया था.
इस मामले में इंसपेक्टर ज्ञानेन्द्र शुक्ला ने बताया कि वांछित अपराधियों के खिलाफ चल रहे धरपकड़ अभियान के तहत आरोपी आकाश को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की नगला जवाहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है.
आरोपी आकाश ने बताया कि वह और अवनीश पुताई का काम करते थे. एक मकान की पुताई के दौरान एक सोने की चेन चोरी हो गयी थी. मकान मालिक हम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की धमकी दे रही थी. मैंने अवनीश से कहा था कि अगर तूने चेन ली हो तो वापस कर दे, इसी बात पर अवनीश ने झगड़ा शुरू कर दिया था. मेरे हाथ से चली गोली अवनीश के गर्दन पर लगी जिससे उसकी मौत हो गयी.
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