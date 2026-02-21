ETV Bharat / state

कोर्ट में पेशी पर लाया गया आरोपी फरार, पुलिस के छूटे पसीने, आधे घंटे बाद दोबारा आया हाथ

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले में पुलिस हिरासत से आरोपी को भागने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि आरोपी को कोर्ट में पेश पर लगा गया था, तभी वो पुलिस को चमका देकर फरार हो गए. हालांकि पुलिस ने स्थानीय युवकों की मदद से आरोपी को आधे घंटे के अंदर ही दोबार से पकड़ लिया. घटना का वीडियो सोशल भी सामने आया है.

जानकारी के अनुसार केलाखेड़ा थाना पुलिस ने ग्राम टांडा डालचंद निवासी अमित सिंह को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार के बाद आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट में बाजपुर लगाया गया था. बताया जा रहा है कि अदालत परिसर के पास अचानक आरोपी युवक पुलिस हिरासत से निकलकर भाग खड़ा हुआ.

आरोपी के फरार होते ही पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटनास्थल का दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था. आगे-आगे आरोपी और पीछे-पीछे पुलिसकर्मी दौड़ते नजर आए. भागते-भागते आरोपी एक खाली मैदान की ओर पहुंच गया, जहां कुछ युवक वॉलीबॉल खेल रहे थे.

पुलिसकर्मियों ने युवकों से मदद की अपील की. स्थानीय युवकों ने भी तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ने में सहयोग किया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को दोबारा हिरासत में लेकर न्यायालय परिसर लाया गया, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई.