शिकायतकर्ता ही निकला चोरी का आरोपी, ऑनलाइन जुआ और खाने-पीने के शौक के लिए खुद के घर से जेवरात किए पार
कांकेर के चारामा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया, सोने-चांदी के जेवरात बरामद
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 8:31 PM IST
कांकेर. जिले की चारामा पुलिस ने चोरी के मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है. इसमें घर से सोने-चांदी के जेवरात चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला व्यक्ति ही खुद आरोपी निकला. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने ऑनलाइन जुआ खेलने और अपने खान-पान व शौक पूरे करने के लिए खुद ही अपने घर में रखे जेवरात चोरी कर लिए थे.
क्या है मामला?
चारामा पुलिस के अनुसार ग्राम बागडोंगरी निवासी प्रदीपचन्द्र गंगबेर (36 साल) ने थाना चारामा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि 17 अक्टूबर को वह परिवार समेत नवरात्रि कार्यक्रम देखने कांकेर गया था. रात करीब 12:30 बजे घर लौटने पर उसने देखा कि घर की आलमारी में रखे उसकी मां और पत्नी के सोने-चांदी के जेवरात गायब हैं. चोरी हुए जेवरात की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये बताई गई थी. शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए) और 331(4) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
जांच में हुआ अलग ही खुलासा
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार राठौर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. घटनास्थल के निरीक्षण और पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता की भूमिका भी संदिग्ध लगी. इस पर पुलिस ने उससे विस्तृत पूछताछ की. पूछताछ में उसने स्वयं ही घर के जेवरात चोरी करना स्वीकार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने ऑनलाइन जुआ खेलने के साथ खान-पान और अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की थी.
सोने-चांदी के जेवरात बरामद
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 5 लाख रुपये कीमत का एक सोने का हार, एक जोड़ी कान के झुमके, अंगूठी, लॉकेट समेत कई जेवरात बरामद किए हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.
पहले भी दर्ज हो चुका है मामला
चारामा थाना प्रभारी सुरेश राठौर के अनुसार आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2021 में भी एक केस दर्ज है. भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज है.
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार राठौर, उप निरीक्षक रूपेन्द्र पटेल, प्रशिक्षु उप निरीक्षक हेमंत मार्गिया और आरक्षक तरुण सिन्हा सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की भूमिका रही.
कांकेर पुलिस ने नागरिकों से संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है. सूचना देने के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9479155125 जारी किया गया है.