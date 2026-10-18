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शिकायतकर्ता ही निकला चोरी का आरोपी, ऑनलाइन जुआ और खाने-पीने के शौक के लिए खुद के घर से जेवरात किए पार

शिकायतकर्ता ही निकला चोरी का आरोपी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर. जिले की चारामा पुलिस ने चोरी के मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है. इसमें घर से सोने-चांदी के जेवरात चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला व्यक्ति ही खुद आरोपी निकला. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने ऑनलाइन जुआ खेलने और अपने खान-पान व शौक पूरे करने के लिए खुद ही अपने घर में रखे जेवरात चोरी कर लिए थे.

क्या है मामला? चारामा पुलिस के अनुसार ग्राम बागडोंगरी निवासी प्रदीपचन्द्र गंगबेर (36 साल) ने थाना चारामा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि 17 अक्टूबर को वह परिवार समेत नवरात्रि कार्यक्रम देखने कांकेर गया था. रात करीब 12:30 बजे घर लौटने पर उसने देखा कि घर की आलमारी में रखे उसकी मां और पत्नी के सोने-चांदी के जेवरात गायब हैं. चोरी हुए जेवरात की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये बताई गई थी. शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए) और 331(4) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.