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मदरसे की छात्रा से रेप का आरोप, फर्रुखाबाद ले जाते मौलवी को परिजनों ने पकड़ा, पीलीभीत में मनचला गिरफ्तार

आरोपी को परिजनों ने रास्ते में पकड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा.

मदरसे की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप परिजनों गिरफ्चार
मदरसे की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप परिजनों गिरफ्चार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 10:27 AM IST

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फतेहपुर/पीलीभीत: जनपद के ललौली थाना क्षेत्र में मदरसे में पढ़ने वाली किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर 16 अगस्त की रात घर से मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह किशोरी को बहला-फुसलाकर फर्रुखाबाद ले जा रहा था. इसी दौरान परिजनों ने दोनों को रास्ते में पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया. वहीं, पीलीभीत पुलिस ने एक मनचले को गिरफ्तार किया है.

ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी गांव के ही मदरसे में पढ़ती है. परिजनों का आरोप है कि मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी अब्दुल समद ने किशोरी को अपने झांसे में लिया. आरोपी मूलरूप से फर्रुखाबाद जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र के बंथल शाहपुर गांव का रहने वाला बताया गया है. किशोरी के घर से गायब होने की जानकारी पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान रास्ते में किशोरी मौलवी के साथ मिली. परिजनों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. किशोरी के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ उसके बयान भी दर्ज किए है. पुलिस के अनुसार, बयान में किशोरी ने मौलवी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया.

ललौली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार राव ने बताया कि किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अब्दुल समद को गिरफ्तार किया गया. मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया.

पीलीभीत में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला मनचला गिरफ्तार: पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र में स्कूल जा रही नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले एक मनचले को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा अपनी सहेलियों के साथ सुबह करीब 7 बजे स्कूल जा रही थी. बिलई हाईवे के पास पसियापुर निवासी अहमद नवी (25) पुत्र मौ. नवी अपनी बाइक से छात्राओं का पीछा करने लगा. आरोपी ने छात्राओं के इर्द-गिर्द लापरवाही से बाइक दौड़ाई, उन पर अश्लील फब्तियां कसीं और भद्दे इशारे किए. छात्राओं ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी.

मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए जहानाबाद पुलिस तुरंत हरकत में आई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 और 7/8 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

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