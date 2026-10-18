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'मां ने दो लाख रुपये में बेच दिया 45 दिन का बच्चा'; डाॅक्टर दंपती समेत पांच आरोपी गिरफ्तार, कासगंज पुलिस का खुलासा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

कासगंज : सोरों थाना क्षेत्र में बस स्टैंड से डेढ़ माह के मासूम के गायब होने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में मासूम की मां, डाॅक्टर दंपती समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस का दावा है कि जांच में बच्चे को दो लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया है.

क्षेत्राधिकारी आंचल चौहान ने बताया कि सोरों थाना अंतर्गत एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि वह अपने 45 दिन के बच्चों को लेकर दवाई दिलाने के लिए जा रही थी इसी बीच वह शौचालय गई थी. इस दौरान उसने अपने बच्चों को एक अन्य महिला को दे दिया था.