'मां ने दो लाख रुपये में बेच दिया 45 दिन का बच्चा'; डाॅक्टर दंपती समेत पांच आरोपी गिरफ्तार, कासगंज पुलिस का खुलासा
क्षेत्राधिकारी आंचल चौहान ने रविवार को प्रेसवार्ता के दौरान दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 6:13 PM IST
कासगंज : सोरों थाना क्षेत्र में बस स्टैंड से डेढ़ माह के मासूम के गायब होने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में मासूम की मां, डाॅक्टर दंपती समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस का दावा है कि जांच में बच्चे को दो लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया है.
क्षेत्राधिकारी आंचल चौहान ने बताया कि सोरों थाना अंतर्गत एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि वह अपने 45 दिन के बच्चों को लेकर दवाई दिलाने के लिए जा रही थी इसी बीच वह शौचालय गई थी. इस दौरान उसने अपने बच्चों को एक अन्य महिला को दे दिया था.
सूचना दी गई थी कि जब वह वापस आई तो महिला बच्चे को लेकर गायब हो गई थी. सूचना प्राप्त होते ही क्योंकि यह छोटे बच्चे के गायब होने से जुड़ा मामला था, विभिन्न प्रकार की टीमें सर्विलांस, एसओजी टीमें गठित की गईं थीं. टीमों की ओर से बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए प्रयास किया गया.
उन्होंने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई कि महिला द्वारा एक क्लीनिक चलाने वाले डाॅक्टर दंपती के साथ मिलकर निसंतान दंपती को अपने बच्चे को करीब दो लाख रुपये में बेच दिया गया था. उन्होंने बताया कि पूछताछ पता चला कि 1 लाख 20 हजार रुपये महिला के एकाउंट में आये, जबकि 10 हजार रुपये नकद दिए गए और 70 हजार रुपये डाॅक्टर दंपती ने स्वयं के लिये रख लिये.
उन्होंने बताया कि बच्चे की पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर थाना सोरों क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया. साथ ही 24 घंटे से कम में बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए इसमें सभी पांच अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई. साथ ही जो पैसा उसकी खरीद फरोख्त में इस्तेमाल हुआ था उसमें से 80 हजार रुपये पुलिस द्वारा बरामद कर लिये गये. उन्होंने बताया कि अन्य राशि महिला के अकाउंट का पता कराते हुए उसमें फ्रीज करा दी गई है. इस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना सोरों में कराई जा रही है.
उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को चंदपुरा गऊपुरा कट के पास बने यात्री प्रतीक्षालय से बच्चे की मां, डॉक्टर अरुण कुमार, उसकी पत्नी, महिपाल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद करने के साथ खरीद-फरोख्त से जुड़े 80 हजार रुपये भी बरामद किए हैं.
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