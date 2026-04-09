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सपा नेता को थैलियम जहर देने का आरोप; पत्नी ने वाराणसी में दर्ज कराई FIR, पुलिस जांच में जुटी

कोतवाली थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह का कहना है कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच की जा रही है.

सपा नेता संदीप सिंह
सपा नेता संदीप सिंह (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी : जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में सपा नेता को जहर देकर हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है. सपा नेता की पत्नी ने कोतवाली थाने में एफआईआर करवाई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति को थैलियम जहर देकर मारने की कोशिश की गई है और 2025 में उनके साथ यह कार्य हुआ. जिसके बाद से उनके पति अब तक ठीक नहीं हो पाए हैं. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है.

कोतवाली थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह का कहना है कि महिला ने अपनी एप्लीकेशन में किसी का नाम नहीं दिया है. अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच की जा रही है. जिनके ऊपर आरोप हैं, उनकी संलिप्तता की जांच भी की जा रही है.

सपा नेता संदीप सिंह स्वर्णकार की पत्नी खुशबू सिंह ने बताया कि उनके पति समाजवादी पार्टी के नेता हैं और छात्र सभा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव में रह चुके हैं. 2025 से उनका पूरा परिवार परेशान है. इसकी बड़ी वजह यह है कि संदीप के एक परिचित की तबीयत खराब होने पर उन्हें गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था. इस दौरान उनके पति के अलावा और भी कई लोग गए हुए थे.


सपा नेता की पत्नी का कहना है कि मेरे पति 4 से 11 फरवरी 2025 तक गुड़गांव में ही थे. इसके बाद मेरे भाई सचिन वर्मा की शादी के कारण वह 12 फरवरी को वाराणसी आ गए थे विवाह के बाद 12 फरवरी को मेरे पति फिर से गुड़गांव अस्पताल चले गए. जहां उनके करीबी भर्ती थे. इस दौरान 26 फरवरी 2025 को मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी.

सपा नेता की पत्नी का कहना है कि उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति ने 2 मार्च 2025 को उन्हें इस अस्पताल में भर्ती करवा दिया. मेरे पति ने इस बात की जानकारी परिवार को नहीं दी, लेकिन बेटी को इस बारे में बता दिया. जिसके बाद उनके पति के बड़े भाई वहां पहुंचे और उनकी देखभाल करने लगे लेकिन, तबीयत में सुधार न होने की वजह से 7 मार्च को उन्हें वहां से दिल्ली स्थित दूसरे बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया.

सपा नेता की पत्नी ने बताया कि 8 से 22 मार्च तक उनका इलाज जारी रहा. 22 मार्च के बाद तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद वह आईसीयू में भर्ती हुए और 23 मार्च को उनको वेंटिलेटर पर भेज दिया गया. तबीयत में सुधार न होने की वजह से लगातार स्थिति बिगड़ जाने के कारण उन्हें तत्काल मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां जहर दिए जाने की पुष्टि जांच के बाद की गई है. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

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