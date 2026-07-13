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जान देने से पहले युवक बोला- झूठा मुकदमा करवाकर बहुत परेशान किया, उनको कड़ी सजा दो

डूंगरपुर: जिले के साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में एक युवक ने जान दे दी, लेकिन इससे पहले युवक ने 2 पेज का एक नोट लिखा और 1 मिनट का वीडियो भी बनाया. जिसमें युवक ने लिखा- मैं मरने जा रहा हूं. कुछ लोगों ने झूठा मुकदमा करवाकर बहुत परेशान किया है. उनको कड़ी से कड़ी सजा दो. परिजनों के आरोपों के बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

आसपुर सीआई प्रदीप बिट्टू के अनुसार साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में कीर्ति (29 वर्ष) पुत्र दलीप्रसाद कटारा का शव घर के पास ही मिला. घटना के बाद लोग उसे तुरंत आसपुर अस्पताल लेकर गए. डॉक्टर ने जांच के बाद हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया. परिजन पुलिस जीप से उसे तुरंत डूंगरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.