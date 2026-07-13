जान देने से पहले युवक बोला- झूठा मुकदमा करवाकर बहुत परेशान किया, उनको कड़ी सजा दो
झूठा मुकदमा करवाया, परेशान किया....अब मैं जान देने जा रहा हूं. युवक ने लगाए गंभीर आरोप. जानिए पूरा मामला...
Published : July 13, 2026 at 4:27 PM IST
डूंगरपुर: जिले के साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में एक युवक ने जान दे दी, लेकिन इससे पहले युवक ने 2 पेज का एक नोट लिखा और 1 मिनट का वीडियो भी बनाया. जिसमें युवक ने लिखा- मैं मरने जा रहा हूं. कुछ लोगों ने झूठा मुकदमा करवाकर बहुत परेशान किया है. उनको कड़ी से कड़ी सजा दो. परिजनों के आरोपों के बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
आसपुर सीआई प्रदीप बिट्टू के अनुसार साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में कीर्ति (29 वर्ष) पुत्र दलीप्रसाद कटारा का शव घर के पास ही मिला. घटना के बाद लोग उसे तुरंत आसपुर अस्पताल लेकर गए. डॉक्टर ने जांच के बाद हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया. परिजन पुलिस जीप से उसे तुरंत डूंगरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
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वहीं, घटना को लेकर परिजनों ने 1 मिनट का वीडियो और 2 पेज का एक नोट पुलिस को सौंपा है. ये वीडियो मृतक कीर्ति कुमार ने सुसाइड से पहले बनाया था. जिसमें उसने परेशान करने वालों को सजा देने की बात कही है. आगे उसने कहा- मुझे एसपी साहब, डूंगरपुर एसपी साहब पे भरोसा है. मुझे न्याय मिले और आए दिन मेरे घर वालों को भी ये परेशान करते हैं और दूसरा झूठा मुकदमा भी भविष्य में कर सकते हैं.