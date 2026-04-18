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यूपी में खेतों की इंच-इंच जमीन का अब रहेगा सटीक हिसाब, इस हाईटेक मशीन से बंटवारा आसान

गोरखपुर में हाईटेक हुई खेतों की पैमाइश, GNSS तकनीक से बढ़ेगी सटीकता और पारदर्शिता.

गोरखपुर में हाईटेक हुई खेतों की पैमाइश
गोरखपुर में हाईटेक हुई खेतों की पैमाइश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 2:24 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
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गोरखपुर: राजस्व व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में गोरखपुर मंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अपर आयुक्त (न्यायिक) अजय राय द्वारा मंडल की सभी तहसीलों के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को जीएनएसएस आधारित आधुनिक खेत नाप उपकरण ट्रिम्बल कैटालिस्ट डीए2 वितरित किए गए हैं. इन अत्याधुनिक उपकरणों की कुल लागत पांच लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.

इस पहल का उद्देश्य खेतों की नापजोख में शत-प्रतिशत सटीकता लाना, भूमि विवादों को कम करना और राजस्व कार्यों को पूरी तरह डिजिटल व पारदर्शी बनाना है. पारंपरिक तरीकों की जगह उपग्रह आधारित तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे जमीन की वास्तविक स्थिति का आकलन रीयल टाइम में संभव हो सकेगा.

गोरखपुर मंडल के चारों जिले गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज की सभी प्रमुख तहसीलों को यह उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं. इनमें गोरखपुर की सदर, बांसगांव, गोला, खजनी, सहजनवा और कैंपियरगंज, देवरिया की सदर, बरहज, सलेमपुर, रुद्रपुर व भाटपार रानी, कुशीनगर की पडरौना, कसया, हाटा, तमकुहीराज व खड्डा और महाराजगंज की सदर, नौतनवा, फरेंदा आनंदनगर और निचलौल तहसील शामिल हैं.


अजय राय ने बताया कि जीएनएसएस तकनीक के माध्यम से जमीन की लोकेशन और सीमाओं का निर्धारण बेहद सटीक तरीके से किया जा सकेगा. इससे खेतों और प्लॉट की पैमाइश, सीमांकन (डिमार्केशन), राजस्व अभिलेखों के मिलान, सरकारी योजनाओं के लिए भूमि चिन्हांकन और अवैध कब्जों की पहचान जैसे कार्यों में तेजी आएगी.


इस नई व्यवस्था से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्हें कम समय में सटीक माप उपलब्ध होगा, बार-बार नाप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भूमि विवादों में कमी आएगी. साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी. अपर आयुक्त (न्यायिक) अजय राय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपकरणों का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए. उन्होंने इसके रखरखाव और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को भी कहा. प्रशासन को उम्मीद है कि इस हाईटेक पहल से गोरखपुर मंडल में राजस्व कार्यों की गति तेज होगी और भूमि विवादों के निपटारे में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.

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Last Updated : April 18, 2026 at 2:30 PM IST

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