ETV Bharat / state

बागपत: 6.51 करोड़ का सरकारी बजट 'हवा', गायब रिकॉर्ड ने उड़ाई अफसरों की नींद

बागपत: जनपद की 15 ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये के बजट का हिसाब-किताब गायब होने का मामला सामने आया है, जहां करीब 6.51 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद धरातल पर साक्ष्यों और फाइलों के न मिलने से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा है. यह मामला अब केवल स्थानीय जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण न होने के कारण विधानसभा की समिति की चौखट तक पहुंच गया है, जिससे लापरवाह अधिकारियों और सचिवों की सांसें अटकी हुई हैं.

इस मामले में विधानसभा की लोक लेखा समिति ने कड़ा रुख अपनाया है. शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, ऑडिट आपत्तियों का समय पर निस्तारण न होने के कारण मई 2026 के पहले सप्ताह में इस मामले को लेकर जिला प्रशासन को जवाबदेही तय करने का अल्टीमेटम मिला. डीपीआरओ ने हाल ही में संबंधित ग्राम सचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई थी.

यह मामला मुख्य रूप से अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह और मई 2026 के शुरुआती दिनों में तब सुर्खियों में आया जब जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियां एवं पंचायतें) की वार्षिक रिपोर्ट में भारी वित्तीय अंतर पाया गया. ऑडिट टीम ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच हुए कार्यों की फाइलों को खंगाला था. जांच में यह सामने आया कि 6.51 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड फाइलों में दर्ज ही नहीं है.

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव के अनुसार ऑडिट के दौरान खर्चों में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं. सहकारी समितियां एवं पंचायत की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच ग्राम पंचायतों को आवंटित बजट के खर्च में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं. ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि 6 करोड़ 51 लाख 52 हजार रुपये के व्यय का कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है. मानकों की अनदेखी और विकास कार्यों के साक्ष्य न होने के चलते इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है.

नोटिस के बाद भी 'खाली हाथ' सचिव

मामला संज्ञान में आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO रमेश चंद्र गुप्ता ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित ग्राम सचिवों को तलब किया था. हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में सचिवों से रिकॉर्ड की मांग की गई, लेकिन अधिकांश सचिव खर्च का ब्योरा देने में नाकाम रहे. यदि रिकॉर्ड जल्द पेश नहीं किए गए तो उन्हें विधानसभा समिति के समक्ष कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.