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कौशांबी में जांच करने गए लेखपाल से अभद्रता, पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप

लेखापाल संघ ने थाने का घेराव कर दी आंदोलन की चेतावनी

लेखापाल संघ ने किया थाने का घेराव
लेखापाल संघ ने किया थाने का घेराव (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 10:43 AM IST

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कौशांबी: जिले में राजस्व कार्य की जांच करने गए एक लेखपाल के साथ अभद्रता के साथ सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए गए. वहीं, पीड़ित लेखपाल द्वारा तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया. पुलिस के इस ढुलमुल रवैये से नाराज होकर दर्जनों लेखपालों ने थाना का घेराव कर किया और आंदोलन की चेतावनी दी है.



मामला कौशांबी जिले के मंझनपुर तहसील अंतर्गत टेवा क्षेत्र का है. जहां टेवा गांव के रहने वाले शम्भूनाथ ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर राजेंश कुमार पांडेय ने अवैध कब्जा कर रखा है. तीन अगस्त को हल्का लेखपाल बसन्त कुमार जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में प्रार्थना पत्र की जांच करने मौके पर पहुंचे थे. उनके साथ बीट के सिपाही भी मौजूद थे.

प्रमोद कुमार यादव, तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ (Video Credit; ETV Bharat)

आरोप है कि जांच के दौरान ही दबंग राजेश पाण्डेय अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचे और लेखपाल के साथ बदसलूकी की. आरोपियों ने न केवल गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी, बल्कि लेखपाल का कॉलर पकड़कर उनके हाथ में मौजूद सरकारी अभिलेख (दस्तावेज) भी फाड़ दिए.

इस घटना के बाद पीड़ित लेखपाल ने थाना मंझनपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं, जानकारी मिलते ही जिले भर के लेखपाल थाना मंझनपुर पहुच कर थाना का धेराव शुरू कर दिया. इस दौरान लेखपालों ने पुलिस की इस हीलाहवाली से नाराज होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.



लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष मंझनपुर प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि लेखपाल बसंत कुमार जिलाधिकारी के निर्देश पर एक प्रार्थना पत्र की जांच करने पहुंचे हुए थे. जहां उनके साथ आरोपी द्वारा अभद्रता और गाली गलौज किया गया. सरकारी अभिलेख को भी फाड़ दिया गया. इस मामले में वह लोग पुलिस को एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है. यदि मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है तो वह उग्र आंदोलन करेंगे.



थानाध्यक्ष मंझनपुर विनीत सिंह का कहना है कि लेखपालों से तहरीर प्राप्त की गई है. तहरीर के आधार पर जांच की जा रही. जांच में जो भी मामला सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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