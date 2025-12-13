ETV Bharat / state

अकाउंटेंट ने शराब कारोबारी की पत्नी के खाते से उड़ाए लाखों रुपए, ऐसे दिया जालसाजी को अंजाम

आरोप है कि आरोपी द्वारा खाते में मोबाइल नंबर बदलाव के लिए न शराब कारोबारी और न ही उनकी पत्नी से कभी अनुमति ली गई

BUSINESS FRAUD
हरिद्वार अपराध समाचार (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 13, 2025 at 7:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: हरिद्वार में एक शराब कारोबारी की पत्नी के खाते से लाखों रुपए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है. शराब कारोबारी ने अपने अकाउंटेंट हरीश चंद्र पाल पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अकाउंटेंट ने शराब कारोबारी की पत्नी के खाते से उड़ाए लाखों रुपए: हल्द्वानी निवासी शराब कारोबारी सचिन जायसवाल ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी गुंजन जायसवाल के साथ मैसर्स गुंजन जायसवाल एंड अदर्स नाम से एक फर्म बनाई थी. वर्ष 2014 में फर्म का सीसी अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा की हरिद्वार स्थित चन्द्राचार्य चौक शाखा में खोला गया था. फर्म से संबंधित सभी वित्तीय लेन देन इसी खाते से होते थे.

अकाउंटेंट ने भरोसे का उठाया गलत फायदा: उन्होंने आरोप लगाया कि हरिद्वार में शराब बिक्री और उससे जुड़े बैंक कार्यों की जिम्मेदारी अपने विश्वासपात्र अकाउंटेंट हरीश चन्द्र पाल को सौंपी गई थी. पत्नी गुंजन जायसवाल की अनुपस्थिति में चेक बुक, आरटीजीएस, एनईएफटी जैसे सभी लेनदेन हरीश चंद्र पाल ही किया करता था. इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए हरीश चन्द्र पाल ने फर्म की चेक बुक का दुरुपयोग कर फर्जी हस्ताक्षर किए और लाखों रुपये अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए.

पुरानी चेक बुक ने किया घोटाले का भंडाफोड़: सचिन जायसवाल ने कहा कि उन्हें इस गड़बड़ी का पता तब चला जब उन्हें पुरानी चेक बुक मिली. जांच करने पर पता चला कि अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर में भी हेरफेर किया गया था. आरोप है कि हरीश चन्द्र पाल ने बैंक में फॉर्म जमा कर अपना मोबाइल नंबर प्राइमरी नंबर के रूप में दर्ज करा लिया, ताकि खाते से जुड़े मैसेज या लेन देन की जानकारी मुख्य खाता धारकों तक न पहुंच सके.

बिना मालिक की अनुमति बदल दिया खाते का मोबाइल नंबर: सचिन जायसवाल का आरोप है कि आरोपी द्वारा खाते में मोबाइल नंबर बदलाव के लिए न उनसे और न ही उनकी पत्नी से कभी अनुमति ली गई. अकाउंटेंट पिछले कई दिनों से धोखाधड़ी करते हुए चला आ रहा था. उन्होंने बताया कि अकाउंटेंट की इस करतूत से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और मानसिक रूप से भी वे बेहद परेशान हैं. उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपी हरीश चन्द्र पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि-

मामले में आरोपी अकाउंटेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
-कुंदन सिंह राणा, कोतवाली प्रभारी, ज्वालापुर-

ये भी पढ़ें: रिश्वत मामले में मुख्य कोषाधिकारी और अकाउंटेंट को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

TAGGED:

FRAUD WITH LIQUOR BUSINESSMAN
ACCOUNTANT COMMITTED THE FRAUD
शराब कारोबारी से धोखा
अकाउंटेंट ने उड़ाए पैसे
BUSINESS FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.