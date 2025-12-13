ETV Bharat / state

अकाउंटेंट ने शराब कारोबारी की पत्नी के खाते से उड़ाए लाखों रुपए, ऐसे दिया जालसाजी को अंजाम

हरिद्वार: हरिद्वार में एक शराब कारोबारी की पत्नी के खाते से लाखों रुपए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है. शराब कारोबारी ने अपने अकाउंटेंट हरीश चंद्र पाल पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अकाउंटेंट ने शराब कारोबारी की पत्नी के खाते से उड़ाए लाखों रुपए: हल्द्वानी निवासी शराब कारोबारी सचिन जायसवाल ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी गुंजन जायसवाल के साथ मैसर्स गुंजन जायसवाल एंड अदर्स नाम से एक फर्म बनाई थी. वर्ष 2014 में फर्म का सीसी अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा की हरिद्वार स्थित चन्द्राचार्य चौक शाखा में खोला गया था. फर्म से संबंधित सभी वित्तीय लेन देन इसी खाते से होते थे.

अकाउंटेंट ने भरोसे का उठाया गलत फायदा: उन्होंने आरोप लगाया कि हरिद्वार में शराब बिक्री और उससे जुड़े बैंक कार्यों की जिम्मेदारी अपने विश्वासपात्र अकाउंटेंट हरीश चन्द्र पाल को सौंपी गई थी. पत्नी गुंजन जायसवाल की अनुपस्थिति में चेक बुक, आरटीजीएस, एनईएफटी जैसे सभी लेनदेन हरीश चंद्र पाल ही किया करता था. इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए हरीश चन्द्र पाल ने फर्म की चेक बुक का दुरुपयोग कर फर्जी हस्ताक्षर किए और लाखों रुपये अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए.

पुरानी चेक बुक ने किया घोटाले का भंडाफोड़: सचिन जायसवाल ने कहा कि उन्हें इस गड़बड़ी का पता तब चला जब उन्हें पुरानी चेक बुक मिली. जांच करने पर पता चला कि अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर में भी हेरफेर किया गया था. आरोप है कि हरीश चन्द्र पाल ने बैंक में फॉर्म जमा कर अपना मोबाइल नंबर प्राइमरी नंबर के रूप में दर्ज करा लिया, ताकि खाते से जुड़े मैसेज या लेन देन की जानकारी मुख्य खाता धारकों तक न पहुंच सके.