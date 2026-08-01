साहूकार की संपत्ति और लाखों रुपयों के लालच में मुनीम ने दोस्त संग की हत्या, एक गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार आरोपी मुनीम ने अपने दोस्त को वारदात के लिए 10 लाख रुपए का लालच दिया था.
Published : August 1, 2026 at 7:58 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के बागोर थाना क्षेत्र में बहुचर्चित साहूकार शोभालाल जैन हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल नारायण लाल सरगरा को गिरफ्तार किया है. वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मुनीम रोशन गुर्जर की तलाश जारी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पुलिस के अनुसार मुनीम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति और 70 लाख रुपए हड़पने की नीयत से सेठ को मौत के घाट उतार दिया था.
पहले गला घोंटा फिर मुंह पर चिपकाई टेप: बागोर थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी ने बताया कि थाना क्षेत्र के बावलास गांव से लापता ब्याज पर पैसे देने वाले व्यापारी 78 वर्षीय साहूकार शोभालाल जैन की हत्या पिछले एक सप्ताह पूर्व बड़ी बेरहमी से की गई थी. शोभालाल के ही मुनिम ने धार्मिक यात्रा से वापस लौटने के दौरान सेठ का पहले कार में ही दम घोंटा. फिर मुंह पर टेप चिपकाकर यह सुनिश्चित किया कि वह जिंदा न बच सके. मुनीम और उसके साथी ने शव को सीमेंट के खंभे से बांधकर सुनसान कुएं में फेंक दिया और फरार हो गए.
शराब पार्टी देकर किया सह–आरोपी को राजी: आरोपी मुनीम रोशन गुर्जर को जानकारी थी कि साहूकार शोभालाल जैन के पास 70 लाख रुपए हैं. ये पैसा हड़पने के लिए रोशन ने अपने दोस्त नारायण सरगरा को शराब पार्टी देकर राजी किया. आरोपी नारायण के दिमाग में हत्या की योजना चलती रही. 18 जुलाई को सेठ अपने मुनीम के साथ धार्मिक यात्रा पर गए. वापस आते समय नारायण ने शोभालाल के हाथ पकड़ लिए. वहीं रोशन ने उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी.
10 लाख रुपए का दिया लालच: गिरफ्तार आरोपी नारायण लाल सरगरा अड़र्सीपुरा गांव का रहने वाला है. वह मध्य प्रदेश में पानीपुरी का धंधा करता है. रोशन उसका पुराना दोस्त है. रोशन ब्याज पर पैसा देने वाले शोभालाल जैन के यहां मुनीम और चालक का काम भी करता है. रोशन ने इस वारदात में नारायण को शामिल करने के लिए 10 लाख रुपए का लालच दिया. हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के बाद नारायण भी गांव से फरार हो गया. उदयपुर में रहकर आरोपी फरारी काट रहा था. बागोर थाना पुलिस को मिले इनपुट पर शनिवार को पुलिस टीम जब उदयपुर में नारायण को पकड़ने पहुंची, तो वह दीवार कूद कर भागने लगा. जिससे वह जख्मी हो गया और पांव में चोट लगी.