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साहूकार की संपत्ति और लाखों रुपयों के लालच में मुनीम ने दोस्त संग की हत्या, एक गिरफ्तार

मृतक शोभालाल जैन ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के बागोर थाना क्षेत्र में बहुचर्चित साहूकार शोभालाल जैन हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल नारायण लाल सरगरा को गिरफ्तार किया है. वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मुनीम रोशन गुर्जर की तलाश जारी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पुलिस के अनुसार मुनीम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति और 70 लाख रुपए हड़पने की नीयत से सेठ को मौत के घाट उतार दिया था. पहले गला घोंटा फिर मुंह पर चिपकाई टेप: बागोर थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी ने बताया कि थाना क्षेत्र के बावलास गांव से लापता ब्याज पर पैसे देने वाले व्यापारी 78 वर्षीय साहूकार शोभालाल जैन की हत्या पिछले एक सप्ताह पूर्व बड़ी बेरहमी से की गई थी. शोभालाल के ही मुनिम ने धार्मिक यात्रा से वापस लौटने के दौरान सेठ का पहले कार में ही दम घोंटा. फिर मुंह पर टेप चिपकाकर यह सुनिश्चित किया कि वह जिंदा न बच सके. मुनीम और उसके साथी ने शव को सीमेंट के खंभे से बांधकर सुनसान कुएं में फेंक दिया और फरार हो गए.