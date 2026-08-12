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रुपयों के लालच में मुनीम ने दोस्त संग मिलकर की साहूकार की हत्या, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार

मृतक शोभालाल जैन ( ETV Bharat Bhilwara (File Photo) )

भीलवाड़ा: जिले के बागोर थाना क्षेत्र में चर्चित साहूकार शोभालाल जैन हत्याकांड मामले में पुलिस को बुधवार सुबह मुख्य आरोपी रोशन गुर्जर को मध्य प्रदेश के सागर जिले से गिरफ्तार कर लिया. रोशन साहूकार शोभालाल के यहां मुनीम था. मुख्य आरोपी रोशन का हत्या में शामिल सहयोगी नारायण लाल सरगरा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. मुनीम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति और 70 लाख रुपए हड़पने की नीयत से सेठ को 26 जुलाई को मौत के घाट उतारा था. बागोर थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी ने बताया कि क्षेत्र के बावलास गांव से लापता 78 वर्षीय साहूकार शोभालाल जैन की हत्या 26 जुलाई को बड़ी बेरहमी से की गई थी. शोभालाल ब्याज पर पैसे देता था. शोभालाल के मुनीम रोशन गुर्जर ने धार्मिक यात्रा से लौटने के दौरान साहूकार का पहले कार में दम घोंटा. फिर मुंह पर टेप चिपकाकर सुनिश्चित किया कि जिंदा न बच सके. मुनीम और उसके साथी नारायण ने शव को सीमेंट के खंभे से बांधकर सुनसान इलाके के कुएं में फेंक दिया और फरार हो गए. इस मामले में 1 अगस्त को नारायण गिरफ्तार कर लिया गया. बुधवार सुबह मुख्य आरोपी मुनीम रोशन गुर्जर भी सागर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया. पढ़ें:Bhilwara Crime : बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर शव कुएं में फेंका, मुंह में कपड़ा और हाथ-पैर खंभे से बंधे हुए थे