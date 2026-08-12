रुपयों के लालच में मुनीम ने दोस्त संग मिलकर की साहूकार की हत्या, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार
साहूकार का मुनीम ही निकला हत्या का मास्टरमाइंड. एमपी के सागर जिले से किया गिरफ्तार
Published : August 12, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 9:30 AM IST
भीलवाड़ा: जिले के बागोर थाना क्षेत्र में चर्चित साहूकार शोभालाल जैन हत्याकांड मामले में पुलिस को बुधवार सुबह मुख्य आरोपी रोशन गुर्जर को मध्य प्रदेश के सागर जिले से गिरफ्तार कर लिया. रोशन साहूकार शोभालाल के यहां मुनीम था. मुख्य आरोपी रोशन का हत्या में शामिल सहयोगी नारायण लाल सरगरा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. मुनीम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति और 70 लाख रुपए हड़पने की नीयत से सेठ को 26 जुलाई को मौत के घाट उतारा था.
बागोर थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी ने बताया कि क्षेत्र के बावलास गांव से लापता 78 वर्षीय साहूकार शोभालाल जैन की हत्या 26 जुलाई को बड़ी बेरहमी से की गई थी. शोभालाल ब्याज पर पैसे देता था. शोभालाल के मुनीम रोशन गुर्जर ने धार्मिक यात्रा से लौटने के दौरान साहूकार का पहले कार में दम घोंटा. फिर मुंह पर टेप चिपकाकर सुनिश्चित किया कि जिंदा न बच सके. मुनीम और उसके साथी नारायण ने शव को सीमेंट के खंभे से बांधकर सुनसान इलाके के कुएं में फेंक दिया और फरार हो गए. इस मामले में 1 अगस्त को नारायण गिरफ्तार कर लिया गया. बुधवार सुबह मुख्य आरोपी मुनीम रोशन गुर्जर भी सागर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया.
पढ़ें:Bhilwara Crime : बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर शव कुएं में फेंका, मुंह में कपड़ा और हाथ-पैर खंभे से बंधे हुए थे
साथी को 10 लाख रुपए का लालच दिया: पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी रोशन गुर्जर को जानकारी थी कि साहूकार शोभालाल जैन के पास 70 लाख रुपए हैं. ये पैसा और करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए रोशन ने नारायण सरगरा को शराब पार्टी देकर राजी किया. रोशन ने वारदात में शामिल करने के लिए नारायण को 10 लाख रुपए का लालच दिया. इसके बाद आरोपी रोशन एवं नारायण ने साहूकार की हत्या की साजिश रची. 18 जुलाई को जैन मुनीम रोशन के साथ धार्मिक यात्रा पर गए. लौटते समय नारायण ने कार में शोभालाल के हाथ पकड़े एवं रोशन ने मुंह दबाकर हत्या कर दी. आरोपी नारायण अड़र्सीपुरा गांव का रहने वाला है. वह मध्य प्रदेश में पानीपुरी का धंधा करता है. रोशन उसका पुराना दोस्त है. वहीं रोशन शोभालाल जैन के यहां मुनीम और चालक था. हत्या कर शव कुएं में फेंकने के बाद नारायण भी गांव से फरार हो गया. नारायण ने उदयपुर में फरारी काटी, लेकिन एक अगस्त को धरा गया.
पढ़ें:भीलवाड़ा में ANTF और तस्करों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर तस्कर ढेर