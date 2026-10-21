फर्जी QR कोड से अकाउंट हैक कर साइबर ठगी, इलाज या इमरजेंसी के नाम पर रुपए मांगने का खेल
राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों की नई चाल को लेकर जारी की एडवाइजरी.
Published : October 21, 2026 at 7:17 PM IST
जयपुर: साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. इसमें सोशल मीडिया साइबर ठगों का अहम हथियार बन रहा है. साइबर ठग अब फर्जी QR कोड के जरिए यूजर्स के वॉट्सएप अकाउंट पर कब्जा जमाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग के राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) ने ठगी की नई तरकीब और इससे बचाव के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.
एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि ठग फर्जी क्यूआर कोड, सोशल इंजीनियरिंग और ओटीपी हासिल करने जैसे तरीकों से अकाउंट में सेंध लगाते हैं. अकाउंट हाथ में आते ही वे कॉन्टेक्ट लिस्ट के परिचितों को इमरजेंसी या इलाज के नाम पर पैसे मांगने के संदेश और संदिग्ध लिंक भेजते हैं.
यह है साइबर ठगों की नई चाल : उनका कहना है कि ठगी की इस नई तरकीब में सबसे पहले फर्जी क्यूआर कोड या लिंक के जरिए अनजान डिवाइस से वॉट्सएप लिंक करवाते हैं. फिर दोस्त, अधिकारी या कस्टमर सपोर्ट के नाम पर ओटीपी, वेरिफिकेशन कोड या टू-स्टेप वेरिफिकेशन पिन मांगा जाता है. संदिग्ध एप के जरिए एसएमएस, नोटिफिकेशन या एक्सेसिबिलिटी अनुमति का दुरुपयोग किया जाता है. रिमोट-एक्सेस या स्क्रीन-शेयरिंग एप इंस्टॉल करवाकर मोबाइल पर कंट्रोल किया जाता है.
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यह संकेत दिखने पर हो जाएं अलर्ट :
- लिंक्ड डिवाइसेस में कोई अनजान डिवाइस दिखना.
- आपकी जानकारी के बिना संदेश जाना या चैट पढ़ी जाना.
- बिना मांगे ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड आना.
- परिचितों का बताना कि आपके अकाउंट से पैसे मांगे जा रहे हैं.
- वॉट्सएप से अचानक लॉगआउट हो जाना.
यह सावधानी रखकर बच सकते हैं यूजर : उन्होंने कहा कि अनजान व्यक्ति, वेबसाइट या संदेश से मिला क्यूआर कोड स्कैन नहीं करें. टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें, मजबूत पिन बनाएं और रिकवरी ईमेल जोड़ें. ओटीपी, रजिस्ट्रेशन कोड या टू-स्टेप पिन किसी से साझा न करें. क्योंकि वॉट्सएप या कोई अधिकारी ये कभी नहीं मांगता. लिंक्ड डिवाइसेस की नियमित जांच करें और अनजान डिवाइस को लॉग आउट करें. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और एप अपडेट रखें. अनजान एपीके फाइल या संदिग्ध एप इंस्टॉल न करें. किसी के कहने पर रिमोट-एक्सेस एप इंस्टॉल न करें, न ही स्क्रीन शेयर करें. रुपए की असामान्य मांग आए तो दूसरे माध्यम (फोन कॉल) से उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करें.
खतरा दिखने पर करने होंगे यह उपाय :
- सेटिंग्स में जाकर लिंक्ड डिवाइसेस में जाकर सभी अनजान डिवाइस लॉग आउट करें.
- अपने नंबर से वॉट्सएप दोबारा रजिस्टर करें और मिला कोड किसी को न बताएं.
- टू-स्टेप वेरिफिकेशन और ईमेल अकाउंट की सुरक्षा जांचें, जरूरत हो तो पिन या पासवर्ड बदलें.
- संदिग्ध एप हटाएं, एप अनुमतियां जांचें और सिक्योरिटी स्कैन चलाएं.
- संपर्कों को दूसरे माध्यम से सूचित करें कि आपके अकाउंट से संदिग्ध संदेश आ सकते हैं.
- संदिग्ध संदेश, नंबर, यूआरएल, स्क्रीनशॉट और लेन-देन का विवरण सुरक्षित रखें.
तत्काल दर्ज करवानी चाहिए शिकायत : उनका कहना है कि साइबर ठगी होने या साइबर ठगी का अंदेशा होने पर तुरंत निकटतम पुलिस थाने या साइबर पुलिस थाने में सूचना दें. इसके अलावा cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर सकते हैं. पुलिस मुख्यालय की साइबर हेल्पडेस्क के नंबर 9256001930 और 9257510100 हैं. इन पर कॉल कर भी मदद ली जा सकती है. उन्होंने बताया कि साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती समय गोल्डन ऑवर्स होता है. जल्दी शिकायत दर्ज करवाने पर ठगी की रकम होल्ड करवाना आसान होता है.