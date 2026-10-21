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फर्जी QR कोड से अकाउंट हैक कर साइबर ठगी, इलाज या इमरजेंसी के नाम पर रुपए मांगने का खेल

पुलिस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. इसमें सोशल मीडिया साइबर ठगों का अहम हथियार बन रहा है. साइबर ठग अब फर्जी QR कोड के जरिए यूजर्स के वॉट्सएप अकाउंट पर कब्जा जमाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग के राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) ने ठगी की नई तरकीब और इससे बचाव के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि ठग फर्जी क्यूआर कोड, सोशल इंजीनियरिंग और ओटीपी हासिल करने जैसे तरीकों से अकाउंट में सेंध लगाते हैं. अकाउंट हाथ में आते ही वे कॉन्टेक्ट लिस्ट के परिचितों को इमरजेंसी या इलाज के नाम पर पैसे मांगने के संदेश और संदिग्ध लिंक भेजते हैं.