उत्तराखंड में झमाझम बारिश, कई पहाड़ी जिलों में गिरी बर्फ, जानें कल से कैसा रहेगा मौसम
पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज उत्तराखंड में बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने को कहा है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 1:57 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में आज मौसम ने करवट ले ली है. कई जिलों में तेज हवाओं, बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट था, जिसका असर देखने को मिला है. कल से मौसम का दबाव कम तो पड़ेगा लेकिन कई पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी.
उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली : उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. राजधानी देहरादून में सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हुई जो दिन चढ़ते चढ़ते मध्यम गति से लगातार होती जा रही है. आसमान ने करवट बदली और दिनभर बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और अधिकतम तापमान करीब 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री तक जा सकता है.
दोनों मंडलों में मौसम खराब: राज्य के अन्य जिलों की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई इलाकों में भी मौसम खराब बना हुआ है. रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ-साथ बर्फबारी की ख़बरें सामने आ रही हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाएं, ओलावृष्टि और गरज-चमक की संभावना जताई गई है.
लोगों ने निकाले गर्म कपड़े: मैदानी क्षेत्रों जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है. यहां हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा चलने की संभावना बताई गई थी जिसका असर देखने को मिल रहा है. तापमान में गिरावट ने लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास करवाया है और लोगों ने फिर से गर्म कपड़े बाहर निकाले हैं.
पश्चिमी विक्षोभ से हो रही बारिश: मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण हुआ है, जिसका असर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से मौसम मैदानी जिलों में साफ रहने की उम्मीद है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल खराब मौसम के दौरान पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचें और सतर्कता बरतें. खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा भी बना हुआ है.
कुल मिलाकर, उत्तराखंड में आज मौसम पूरी तरह बदला हुआ है. देहरादून में बारिश और ठंड, जबकि पहाड़ों में बर्फबारी ने एक बार फिर सर्दी का अहसास करा दिया है.
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