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उत्तराखंड में झमाझम बारिश, कई पहाड़ी जिलों में गिरी बर्फ, जानें कल से कैसा रहेगा मौसम

देहरादून: राजधानी देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में आज मौसम ने करवट ले ली है. कई जिलों में तेज हवाओं, बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट था, जिसका असर देखने को मिला है. कल से मौसम का दबाव कम तो पड़ेगा लेकिन कई पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी.

उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली : उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. राजधानी देहरादून में सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हुई जो दिन चढ़ते चढ़ते मध्यम गति से लगातार होती जा रही है. आसमान ने करवट बदली और दिनभर बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और अधिकतम तापमान करीब 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री तक जा सकता है.

दोनों मंडलों में मौसम खराब: राज्य के अन्य जिलों की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई इलाकों में भी मौसम खराब बना हुआ है. रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ-साथ बर्फबारी की ख़बरें सामने आ रही हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाएं, ओलावृष्टि और गरज-चमक की संभावना जताई गई है.