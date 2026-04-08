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सही साबित हुआ मौसम विभाग का पूर्वानुमान, पूरे उत्तराखंड में हो रही बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी

मौसम समाचार ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ. मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. इस अलर्ट के अनुसार आज पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही है. रात से शुरू हुई बारिश कई जिलों में जारी है. मौसम विभाग ने 9 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का अनुमान सही निकला: उत्तराखंड में आज 8 अप्रैल को सभी जिलों में बारिश हो रही है. रात को शुरू हुई बारिश आज सुबह भी जारी है. अप्रैल में हो रही बारिश से लोग आश्चर्यचकित हैं. पहाड़ के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले अप्रैल में इस तरह बारिश और ऐसी ठंड पहले नहीं देखी थी. ऊंचे हिमालय पर स्थित उत्तरकाशी जिले से लेकर मैदान में स्थित ऊधम सिंह नगर जिले में भी बारिश हो रही है. पहाड़ी जिलों में ऊंचाई पर हो रही बर्फबारी: सभी पहाड़ी जिलों में रात से ही बारिश हो रही है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ में भी बर्फबारी हो रही है. बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है. नैनीताल जिले में बारिश से नुकसान: देर रात से शुरू हुई बेमौसम बारिश ने कालाढूंगी, बैलपड़ाव, रामनगर, कोटाबाग और पिरूमदारा सहित कई ग्राम सभाओं में किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खेतों में तैयार खड़ी और कटी हुई फसलें बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.