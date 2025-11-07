ETV Bharat / state

कैंसर जागरूकता दिवस: राजस्थान में मुंह और गले के कैंसर के मरीज बढ़े, तंबाकू-शराब बनी वजह

मुंह और गले का कैंसर सबसे आगे : रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में अस्पताल में कुल 10,363 कैंसर मरीज दर्ज किए गए, जिनमें से 26.89 प्रतिशत मामलों में मुंह और गले का कैंसर पाया गया. पुरुषों में यह प्रकार सबसे आम रहा. महिलाओं में स्तन कैंसर (11.38 प्रतिशत) और जननांग कैंसर (2.41 प्रतिशत) प्रमुख रूप से सामने आए. वहीं पाचन तंत्र से जुड़े कैंसर के मामले 15.45 प्रतिशत और श्वसन तंत्र के साथ ही वक्ष गुहा (इंट्रोथोरासिक) कैंसर के 10.02 प्रतिशत मामले आए. अस्‍पताल के डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज डॉक्टर एस. सी. काबरा ने बताया कि कैंसर रजिस्ट्री के यह आंकड़े राजस्थान के कैंसर पैटर्न को दर्शाता है.

जाहिर है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की शुरुआत साल 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने की थी. यह दिन भारतीय वैज्ञानिक सी. वी. रमन की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देश को नई दिशा दी थी. इस दिन को मनाया जाने का मकसद जनता को कैंसर के लक्षणों, कारणों और रोकथाम के तरीकों के बारे में जानकारी देना है, ताकि लोग समय पर चिकित्सकीय जांच करा सकें.

जयपुर: राज्य में कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है. राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल ने अपनी नवीनतम कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट 2024 जारी की है , जिसमें राजस्थान में बढ़ते कैंसर के मामलों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया.

तंबाकू, शराब और कीटनाशक बने खतरे के कारण : अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अजय बापना ने बताया कि सिर, गले, पाचन तंत्र और फेफड़ों से जुड़े कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है. उनका कहना है कि इन कैंसरों के पीछे प्रमुख कारण तंबाकू सेवन, शराब का अत्यधिक उपयोग और कीटनाशकों के संपर्क में आना है. महिलाओं में बढ़ते स्तन और गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर के मामलों को देखते हुए उन्होंने प्रारंभिक जांच और टीकाकरण कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

प्रारंभिक जांच और जागरूकता से बचाव : डॉ. एस. सी. काबरा, डायरेक्टर (क्लिनिकल सर्विसेज) ने बताया कि कैंसर से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय है, समय पर जांच और स्क्रीनिंग. उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर स्क्रीनिंग को मजबूत बनाने, तंबाकू-शराब नियंत्रण अभियानों को बढ़ाने और महिलाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण के दायरे को विस्तारित करने की आवश्यकता है. साथ ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कैंसर उपचार एवं देखभाल सुविधाओं को सुलभ बनाना भी बेहद जरूरी है.

कैंसर जांच आपके द्वार अभियान बन रहा सहायक : राज्य में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक जांच को प्रोत्साहित करने के लिए अस्पताल की ओर से कैंसर जांच आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है. अभियान संरक्षिका अनिला कोठारी ने बताया कि इस पहल के तहत मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट्स ग्रामीण और शहरी इलाकों में पहुंचकर निःशुल्क जांच, जागरूकता शिविर, परामर्श सत्र और स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं. इससे अब तक हजारों लोगों को लाभ मिला है और कैंसर के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

डॉ. काबरा ने बताया कि अस्पताल प्रशासन राज्य सरकार के साथ मिलकर डेटा, विशेषज्ञता और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से कैंसर नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा, हमारा मकसद सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान को कैंसर-मुक्त भविष्य की दिशा में अग्रसर करना है.

हर साल 7 नवंबर का दिन जागरूकता के नाम : हमारे देश में हर साल 7 नवंबर को देशभर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है. इस दिन का मकसद लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर जांच करवाने की प्रेरणा देना है. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर के अनुसार, कैंसर के शुरुआती चरण में पहचान होने पर इसका इलाज संभव है, लेकिन देर होने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या देर से पहचान के कारण गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है. स्तन कैंसर, मुख कैंसर, फेफड़े का कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर देश में सबसे आम प्रकारों में शामिल हैं. ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी और नियमित जांच न होने से स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है.