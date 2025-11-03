ETV Bharat / state

शिमला नहीं, हिमाचल में सैलानियों की पहली पसंद है कुल्लू, जानिए क्यों कुल्लू में लगता है पर्यटकों का दिल?

हर साल लाखों सैलानी हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों का दीदार करने पहुंचते हैं. वहीं, टूरिस्टों की पहली पसंद कुल्लू बन गई है.

हिमाचल में सैलानियों की पहली पसंद है कुल्लू
हिमाचल में सैलानियों की पहली पसंद है कुल्लू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 6:43 PM IST

शिमला: यदि किसी सैलानी को अचानक पूछा जाए कि हिमाचल में वे किस पर्यटन स्थल पर जाना सबसे अधिक पसंद करेंगे तो जवाब शिमला सुनने को मिल सकता है. इसके अलावा कुल्लू-मनाली का जिक्र भी खूब किया जाता है. जी हां, ये सही है कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला की वादियों के साथ मनाली व कसोल के प्रति आकर्षण रखने वाले बहुत सैलानी हैं. साथ ही हिल्स क्वीन शिमला का नाम भी प्रमुखता से आता है. वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत वादियां, घाटियां, नदियां, मंदिर, देव परंपरा व लोक परंपराएं हैं, लेकिन पर्यटकों की पहली पसंद के रूप में कुल्लू जिला उभर कर सामने आया है.

आंकड़े इसकी गवाही देते हैं. यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंज डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट-2025 में सामने आया है कि वर्ष 2024 में कुल्लू जिला पर्यटन के लिहाज से टॉप पर रहा है. कुल्लू जिला में एक साल में सबसे अधिक सैलानियों की आमद दर्ज की गई. शिमला जिला दूसरे स्थान पर और सोलन जिला तीसरे स्थान पर रहा है. हिमाचल में वर्ष 2024 में 1.80 करोड़ से अधिक पर्यटक सैर करने के लिए आए. इनमें से 19.6 फीसदी यानी 35.38 लाख सैलानी अकेले कुल्लू जिला में पहुंचे.

किस जिला में कितने सैलानी?

हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं. यहां हर जिला की पर्यटन के लिहाज से अलग-अलग खासियत है. ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर व हमीरपुर सहित मंडी व सिरमौर, सोलन जिला का कुछ हिस्सा मैदानी इलाका है. शिमला, चंबा, मंडी आदि पहाड़ी क्षेत्र वाले हैं. कुल्लू जिला की घाटियां बरबस आकर्षित करती हैं. ऐसी ही वादियां अन्य पहाड़ी जिलों की भी हैं.

पर्यटकों की आमद के लिहाज से देखा जाए तो कुल्लू जिला में वर्ष 2024 में 35 लाख, 38 हजार, 530 सैलानी आए. दूसरे नंबर पर शिमला जिला रहा. शिमला जिला में साल भर में 25 लाख, 76 हजार, 955 सैलानी पहुंचे. तीसरे नंबर पर सोलन जिला रहा. सोलन जिला में साल भर में 23 लाख, 93 हजार, 491 पर्यटकों की आमद दर्ज हुई.

अन्य जिलों में क्रमश: सिरमौर में 15 लाख, 77 हजार, 166 टूरिस्ट आए. मंडी जिला में 15 लाख, 15 हजार, 747 सैलानी. ऊना जिला में 12 लाख, 32 हजार 901. चंबा जिला में 11 लाख, 91 हजार, 767. लाहौल-स्पीति में 10 लाख, 55 हजार, 239. बिलासपुर जिला में 10 लाख, 04 हजार, 480. कांगड़ा जिला में 7 लाख, 74 हजार 440. हमीरपुर में 7 लाख, 63 हजार, 827 व किन्नौर में 4 लाख,17,386 पर्यटक पहुंचे.

अटल टनल बनने के बाद से लाहौल-स्पीति जिला में सैलानियों की संख्या में शानदार बढ़ोतरी हुई है. कुल्लू जिला में सैलानियों की आमद दशहरा उत्सव, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, मनाली की खूबसूरती, तोष घाटी, लग घाटी, शानगढ़ आदि स्थानों की लोकप्रियता के कारण सदाबहार है. ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर जिला में धार्मिक पर्यटन अधिक है. शिमला ब्रिटिश कालीन शहर होने के कारण आकर्षण का केंद्र है. इसके अलावा जिला में सेब बागीचों की सैर के लिए भी सैलानी आते हैं. पूरे हिमाचल में कुल उत्पादन का अस्सी फीसदी सेब अकेले शिमला जिला में होता है.

सोलन जिला कसौली के कारण फेमस है. सिरमौर जिला में चूड़धार की शान निराली है और ये लोकगीतों में भी दर्ज है. चंबा एक हजार साल से पुराना ऐतिहासिक शहर है. मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है. ऐसे में हिमाचल के सभी जिलों में सैलानियों के लिए कुछ न कुछ आकर्षण ऐसा जरूर है, जिसे नजर अंदाज करना कठिन है. रिपोर्ट में भी जिक्र है कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्केप, वाइल्डलाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म के अलावा अन्य कई आकर्षण हैं.

जीडीपी में 7.78 फीसदी का योगदान

पर्यटन सेक्टर हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में 7.78 फीसदी का योगदान देता है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 पूर्व के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहती है कि हिमाचल प्रदेश में 2018-19 में टूरिज्म सेक्टर ने 1.86 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दिया है. ये अब बढ़कर दो लाख से अधिक हो गया है. हिमाचल प्रदेश में 4943 होटल व गेस्ट हाउस हैं. ये आंकड़ा रजिस्टर्ड होटलों का है. इसके अलावा 4948 होम स्टे भी हैं. हिमाचल में 1023 रजिस्टर्ड रेस्तरां हैं और 5081 ट्रेवल एजेंसियां काम कर रही हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल में पर्यटन सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है. सैलानियों के आकर्षण के लिए नए विचारों पर काम किया जा रहा है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हिमाचल में सालाना पांच करोड़ सैलानियों की आमद हो, इसके लिए आधारभूत ढांचे को और विस्तार दिया जा रहा है.

