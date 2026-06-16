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नैनीताल में हुई झमाझम बारिश, सही निकला मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 21 जून तक अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान जारी करते हुए 21 जून तक बारिश की चेतावनी दी है

RAIN IN NAINITAL
नैनीताल में बारिश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 16, 2026 at 3:10 PM IST

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नैनीताल: मौसम विभाग का बारिश का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है. राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश हो रही है. सरोवर नगरी नैनीताल में भी बारिश हो रही है. अचानक हुई मूसलाधार बारिश से स्थानीय लोगों के साथ-साथ शहर घूमने आए पर्यटक रोमांचित हो गए. तेज बारिश के चलते हालांकि शहर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित रही और कई लोग बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिखाई दिए.

सरोवर नगरी नैनीताल में झमाझम बारिश: नैनीताल में हुई तेज बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. ठंडी हवाओं और लगातार बारिश से शहर का मौसम सुहावना हो गया. बारिश शुरू होते ही अधिकांश पर्यटक अपने होटलों की ओर लौट गए, जबकि कई लोग बारिश से बचने के लिए चाय की दुकानों और शेड का सहारा लेते नजर आए.

सटीक निकला मौसम विभाग का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है. नैनीताल में अचानक हुई बारिश के बाद दोपहर को स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्कूल और कॉलेज से घर लौट रहे बच्चों को भीगते हुए घर जाना पड़ा.

मौसम विभाग ने 21 जून तक का अलर्ट जारी किया है: गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार आज पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट था. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 21 जून तक का अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के अनुसार बुधवार 17 जून को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम वर्षा होगी. शेष पर्वतीय जिलों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. दोनों मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. 18 जून को भी मौसम का यही पैटर्न रहेगा.

21 जून को पूरे राज्य में बारिश होगी: शुक्रवार 19 जून को बादलों का विस्तार होगा. इस दिन पूरे राज्य में बारिश होगी. शनिवार 20 जून को सभी पहाड़ी जिलों में बारिश होगी तो मैदानी जिले शुष्क रहेंगे. वहीं रविवार 21 जून को पूरे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान है.
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