ETV Bharat / state

नैनीताल में हुई झमाझम बारिश, सही निकला मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 21 जून तक अलर्ट

नैनीताल: मौसम विभाग का बारिश का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है. राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश हो रही है. सरोवर नगरी नैनीताल में भी बारिश हो रही है. अचानक हुई मूसलाधार बारिश से स्थानीय लोगों के साथ-साथ शहर घूमने आए पर्यटक रोमांचित हो गए. तेज बारिश के चलते हालांकि शहर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित रही और कई लोग बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिखाई दिए.

सरोवर नगरी नैनीताल में झमाझम बारिश: नैनीताल में हुई तेज बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. ठंडी हवाओं और लगातार बारिश से शहर का मौसम सुहावना हो गया. बारिश शुरू होते ही अधिकांश पर्यटक अपने होटलों की ओर लौट गए, जबकि कई लोग बारिश से बचने के लिए चाय की दुकानों और शेड का सहारा लेते नजर आए.

सटीक निकला मौसम विभाग का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है. नैनीताल में अचानक हुई बारिश के बाद दोपहर को स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्कूल और कॉलेज से घर लौट रहे बच्चों को भीगते हुए घर जाना पड़ा.