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खतरे में बचपन: बच्चों के विरुद्ध अपराध चिंताजनक, केवल कानून या जागरूकता ही पर्याप्त नहीं...जानिए उपाय

उदयपुर: बच्चे को सर्वाधिक जरूरत सुरक्षा, प्यार और भरोसे की होती है. उसे बचपन में इसकी जगह यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा झेलनी पड़े न केवल उसके वर्तमान, बल्कि पूरे भविष्य पर असर पड़ता है. लाख कानून बनाने के बावजूद बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी नहीं आना चिंताजनक है. कई बार शोषक अनजान नहीं, बल्कि बच्चे के परिचित और भरोसे के दायरे में शामिल लोग ही होते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम बच्चों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं. बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इसी सवाल के चलते संयुक्त राष्ट्र ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार एवं हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस घोषित किया है.

इस दिवस पर ईटीवी भारत ने बाल अधिकार विशेषज्ञ डॉ. शैलेंद्र पण्ड्या, बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ध्रुव कुमार कविया और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष यशोदा से जाना कि बाल यौन शोषण मुक्त समाज के लिए क्या उपाय और होने चाहिए?. इनका मानना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराध होने से पहले उसे रोकने की प्रभावी रणनीति बनानी होगी. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में यह दिवस मनाने की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण और हिंसा से बचाने के साथ पीड़ित बच्चों को न्याय, उपचार और सम्मानजनक पुनर्वास उपलब्ध कराने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

यह बोले एक्सपर्ट. (ETV bharat udaipur)

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शोषण के तरीके बदले, डिजिटल दुनिया ने बढ़ाया खतरा: बाल अधिकार विशेषज्ञ एवं राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. शैलेंद्र पण्ड्या ने बताया कि बाल यौन शोषण का मतलब केवल दुष्कर्म नहीं है. गलत तरीके से छूना, अश्लील व्यवहार, बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग और अश्लील तस्वीरें या वीडियो बनाकर प्रसारित करना भी इसी अपराध के दायरे में आता है. डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने बच्चों के सामने नए खतरे पैदा कर दिए. सोशल मीडिया पर दोस्ती और भरोसे का फायदा उठाकर कई बार बच्चों को शोषण का शिकार बनाया जाता है. ऐसे में बच्चों को शारीरिक सुरक्षा के साथ डिजिटल सुरक्षा की जानकारी देना भी जरूरी है. डॉ. पण्ड्या का कहना था, बच्चों को केवल अनजान लोगों से सावधान रहने की सीख देना पर्याप्त नहीं है. कई मामलों में अपराधी परिचित, रिश्तेदार या विश्वास के दायरे में आने वाला व्यक्ति होता है. बच्चों को अपने शरीर की सुरक्षा, व्यक्तिगत सीमाओं और अनुचित व्यवहार के बारे में बिना डर के बताने का भरोसा देना होगा.

यह है स्थिति. (ETV Bharat gfx)

स्कूल और पंचायतों से पहल: बाल संरक्षण विशेषज्ञ ध्रुव ने बताया कि दक्षिणी राजस्थान के जिले उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद आदि की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बाल संरक्षण की रणनीति तैयार करनी होगी. ग्राम पंचायतों में बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने के साथ स्कूलों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम करने होंगे. बच्चों को गुड टच-बैड टच, सुरक्षित-असुरक्षित व्यवहार, ऑनलाइन ग्रूमिंग और साइबर बुलिंग के बारे में उम्र के अनुसार जानकारी देनी चाहिए. अभिभावकों और शिक्षकों को भी बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, डर, तनाव और असामान्य चुप्पी जैसे संकेतों को समझने के लिए जागरूक करना होगा.

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2 हजार बच्चों का बचाव और पुनर्वास: डॉ. पण्ड्या ने बताया कि बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ काम करते हुए अब तक 2 हजार से अधिक बच्चों को शोषणकारी परिस्थितियों से बाहर निकालने और पुनर्वास में सहयोग किया है.किसी बच्चे को केवल रेस्क्यू करना पर्याप्त नहीं है, उसे दोबारा शिक्षा से जोड़ना, काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता और परिवार से पुनः जुड़ाव सुनिश्चित करना भी जरूरी है. डॉ. पण्ड्या ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 नवंबर 2022 को प्रस्ताव पारित कर 18 नवंबर को इस विश्व दिवस के रूप में घोषित किया. इसका मकसद केवल अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि पीड़ित बच्चों को न्याय, उपचार, परामर्श, संरक्षण और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए सरकारों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना भी है. वहीं बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं बाल आयोग के सदस्य ध्रुव कुमार कविया ने सामूहिक एवं सतत प्रयास की जरूरत बताई.

बाल कल्याण समिति कार्यालय, उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)

राजस्थान में बाल संरक्षण की स्थिति चिंताजनक: बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष यशोदा ने कहा कि राजस्थान समेत दक्षिणी इलाके के आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाल संरक्षण की चुनौतियां कई स्तरों पर मौजूद हैं. गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक जागरूकता की कमी, परिवारों का पलायन, बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी तथा बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के प्रति सीमित समझ बच्चों की असुरक्षा को बढ़ा सकती है. विशेषकर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कई बार बच्चे अपने अधिकारों, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार के अंतर और किसी परेशानी की स्थिति में सहायता कहां से प्राप्त करें, इसकी जानकारी नहीं रखते. सामाजिक संकोच, परिवार की प्रतिष्ठा का डर, अपराधी का परिचित या रिश्तेदार होना तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी का अभाव भी ऐसी घटनाओं को सामने आने से रोकता है.