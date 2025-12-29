ETV Bharat / state

नई संभावनाओं और चुनौतियों वाला रहेगा वर्ष 2026, जानिए 12 राशियों में ग्रहों का प्रभाव

नववर्ष 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव रहेगा. डॉलर अपेक्षाकृत मजबूत रहेगा. तकनीक, दूरसंचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बदलाव स्पष्ट दिखाई देंगे.

New year 2026
नए वर्ष पर राशियों पर रहेगा ग्रहों का प्रभाव. (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 2:28 PM IST

5 Min Read
अजमेर: नव वर्ष 2026 का आगमन होने जा रहा है और हर किसी की यही कामना होती है कि नया साल उसके लिए बेहतर अवसर लाए. ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो आने वाला वर्ष 2026 कर्म प्रधान एवं नई संभावनाओं और चुनौतियों से भरा रहेगा. पुष्कर निवासी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश नाथ दाधीच के अनुसार यह वर्ष परिश्रम, अनुशासन और विवेकपूर्ण निर्णयों का सीधा फल देने वाला रहेगा. कुछ के लिए यह उन्नति का साल बनेगा, तो कुछ को आत्मसंयम की परीक्षा देनी होगी. 1 जनवरी 2026 को धनु लग्न, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ शुभारंभ होगा. मीन में शनि, मिथुन में गुरु और धनु लग्न में मंगल-बुध व सूर्य-शुक्र की दुर्लभ युति जैसे शुभ योग बन रहे हैं. यह वर्ष 13 महीने का होगा और इसमें चार ग्रहण पड़ेंगे. ज्येष्ठ मास अधिकमास (मलमास) रहेगा. आइए, जानते हैं कि 12 राशियों पर ग्रहों की इस चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा और किसे किन बातों का ध्यान रखना होगा.

चार ग्रहण हैं इस वर्ष: पंडित दाधीच ने बताया कि इस वर्ष में चार ग्रहण रहेंगे, जिनमें दो सूर्य और दो चंद्र ग्रहण प्रभावी होंगे. प्रत्येक व्रत और त्यौहार की तिथियों में भ्रांतियां रहेंगी, जिनमें रामनवमी, अक्षय तृतीया, दीपावली, होली आदि शामिल हैं.

देश-विदेश पर वर्ष 2026 का प्रभाव: पंडित दाधीच बताते हैं कि वर्ष 2026 में वैश्विक राजनीति में अस्थिरता बनी रह सकती है. मध्य-पूर्व में तनाव, सीमित संघर्ष और आतंकी गतिविधियों की आशंका रहेगी. अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक सामंजस्य बढ़ेगा, जबकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं और असंतोष चिंता का विषय बन सकते हैं. उन्होंने बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव रहेगा, हालांकि डॉलर अपेक्षाकृत मजबूत रहेगा. तकनीक, दूरसंचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बदलाव स्पष्ट दिखाई देंगे.

भारत पर ग्रहों का प्रभाव: ज्योतिषाचार्य कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि भारत के लिए वर्ष 2026 मिश्रित लेकिन निर्णायक रहेगा. राजनीतिक स्तर पर मतभेद और प्रशासनिक दबाव के योग हैं, वहीं रक्षा, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में मजबूती आएगी. वर्ष के उत्तरार्ध में आर्थिक सुधार और निवेश के संकेत मिलते हैं. राजस्थान में विकास योजनाओं, मंत्रिमंडल विस्तार और प्रशासनिक परिवर्तनों के योग भी बनते दिखाई देते हैं.

साढ़ेसाती, ढैय्या और ग्रहण प्रभाव: उन्होंने बताया कि मेष, कुंभ और मीन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती प्रभावी रहेगी, जबकि सिंह और धनु राशियों पर ढैय्या का प्रभाव रहेगा. वर्ष में दो सूर्यग्रहण और दो चंद्रग्रहण मानसिकता, जनभावनाओं और राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करेंगे. पंडित दाधीच ने बताया कि ग्रहों के परिवर्तन के कारण वर्ष 2026 नई संभावनाओं और चुनौतियों का वर्ष रहेगा. ज्योतिष दिशा दिखाता है, किंतु वास्तविक सफलता कर्म, अनुशासन और विवेकपूर्ण निर्णयों पर ही निर्भर करती है.

राशियों पर प्रभाव:

मेष राशि: यह वर्ष संघर्ष और परिश्रम की कसौटी पर परखने वाला रहेगा. आरंभिक महीनों में दबाव रहेगा, लेकिन मध्य के बाद सुधार होगा. नौकरी में परिवर्तन और व्यवसाय में स्थिरता के योग हैं. स्वास्थ्य और वाणी पर संयम आवश्यक है.

वृषभ राशि: स्थिरता और आर्थिक उन्नति का वर्ष. करियर में प्रगति, व्यापार में विस्तार और पारिवारिक सुख के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मिथुन राशि: परिवर्तन और निर्णयों का वर्ष. करियर में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन बुद्धि और संवाद क्षमता से स्थितियां संभलेंगी. मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

कर्क राशि: आत्मविश्वास और भावनात्मक मजबूती का वर्ष. करियर में नए अवसर मिलेंगे. पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा. स्वास्थ्य में पाचन और नींद पर ध्यान दें.

सिंह राशि: सम्मान और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि का वर्ष. आय और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल समय.

कन्या राशि: अनुशासन और धैर्य की मांग करेगा. करियर में स्थिरता आएगी, लेकिन सफलता धीरे मिलेगी. दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान आवश्यक.

तुला राशि: साझेदारी और संबंधों से लाभ का वर्ष. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. निर्णयों में संतुलन बनाए रखना जरूरी.

वृश्चिक राशि: परिवर्तन और नई दिशा का संकेत. करियर में बदलाव लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव.

धनु राशि: भाग्य और विस्तार का वर्ष. करियर, शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. आलस्य से बचें.

मकर राशि: परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा. करियर और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. स्वास्थ्य में जोड़ों पर ध्यान दें.

कुंभ राशि: नवाचार और सामाजिक पहचान का वर्ष. तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी.

मीन राशि: आध्यात्मिक और रचनात्मक उन्नति का वर्ष. कला, लेखन और साधना से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल.

