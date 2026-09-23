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यूरीन में जलन दर्द या चुभन को हल्के में न लें, गंभीर रोग का हो सकता है संकेत, आयुर्वेद चिकित्सक ने बताए कारण और घरेलू उपाय

यूरीन डिस्चार्ज के समय शरीर में मौजूद विष बाहर निकलते हैं, लेकिन इसमें बाधा या तकलीफ आती है तो यह गंभीर रोग का संकेत है.

Urine Burning Pain
यूरीन में जलन दर्द या चुभन को हल्के में न लें (Symolic Picture)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 7:07 AM IST

5 Min Read
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अजमेर: यूरिन करते समय जलन, दर्द या चुभन होती है तो हल्के में न लें, यह गंभीर रोग का संकेत भी हो सकता है. इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. यह शरीर के भीतर पनप रहे गंभीर रोग का संकेत है. लक्षण को पहचानते हुए रोगी को तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. इलाज में देरी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है. सही समय पर इलाज मिलने पर यूरिन में होने वाली तकलीफ पर जल्द नियंत्रण पाया जा सकता है. आइए आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएल मिश्रा से जानते हैं यूरिन में जलन, चुभन और दर्द के कारण, लक्षण और उपचार संबंधी हेल्थ टिप्स.

डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि शरीर को ऊर्जा और पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. भोजन में मौजूद आवश्यक तत्वों को शरीर अवशोषित कर लेता है, जबकि अपशिष्ट पदार्थ मल यूरिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं. इस प्रक्रिया में शरीर में मौजूद विष भी मल व यूरिन के मार्ग से बाहर निकलते हैं. यह शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसमें यदि बाधा या तकलीफ आती है तो यह गंभीर रोग का संकेत है. आमतौर पर पानी कम पीने या ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन करने या लंबे समय तक यूरिन रोकने पर जलन, दर्द और चुभन की परेशानी होती है. दो तीन दिन बाद यदि वह ठीक हो जाती है तो सामान्य है, वरना रोगी को तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए.

आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएल मिश्रा (ETV Bharat Ajmer)

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BURNING URINATION PAIN
मूत्र मार्ग में जलन के मुख्य लक्षण (ETV Bharat Ajmer)

यूरिन के वक्त जलन, दर्द और चुभन के कारण

  • आयुर्वेद के अनुसार उष्ण और वायु वर्धक खाद्य पदार्थों के सेवन से कुपित पित्त के साथ वात और कफ प्रदूषित होकर मूत्राशय को संक्रमित करते हैं. इससे यूरिन में बदबू आने लगती है और यूरिन के वक्त जलन, चुभन या दर्द होने लगता है.
  • उग्र वात, पित्त और कफ की अधिकता से विजातीय तत्व यूरिन से बाहर आते हैं. वह यूरिन नली में स्थित टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे यूरिन मार्ग में जलन और दर्द होता है.
  • कम पानी पीने से रक्त में पानी की मात्रा कम हो जाती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है. इससे भी यूरिन त्यागने में जलन, दर्द और चुभन होती है.
  • देर तक यूरिन को रोकने से पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है. इससे यूरिन के फ्लो में बाधा आती है. इस कारण यूरिन मार्ग में दर्द और जलन होने लगती है.
  • सार्वजनिक स्थानों पर गंदे शौचालय और मूत्रालय का उपयोग करने से संक्रमण की संभावना अधिक रहती है. संक्रमण के कारण भी यूरिन मार्ग में जलन, चुभन और दर्द होता है.
  • उन्होंने बताया कि रक्त में शर्करा अधिक समय तक रहती है तो इससे भी बार-बार रुक रुक कर यूरिन आता है. जिससे यूरिन मार्ग में तकलीफ होने लगती है. रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इससे यूरिन बदबूदार हो जाता है.
  • उच्च रक्तचाप होने और पानी की कमी से यूरिन के साथ रक्त भी आने लगता है. किडनी या यूरिन मार्ग में चोट लगने के कारण भी ऐसा होता है.
  • महिलाओं में लंबे समय तक श्वेत प्रदर रहने के कारण भी यूरिन में बदबू और यूरिन मार्ग में जलन होती है. किडनी में पथरी के कारण कई बार घाव हो जाते हैं, इस कारण भी जलन और दर्द होता है.

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समस्या के मुख्य कारण (ETV Bharat Ajmer)

अपनाएं ये घरेलू आयुर्वेद नुस्खे:

  • नींबू की शिकंजी या संतरे का रस दिन में दो से तीन बार पिएं. ताजा दही की छाछ बनाकर पिएं. दिन में दो-तीन बार दूध की ठंडाई पिएं. पानी बैठकर घूंट घूंट कर पिएं और मिट्टी के घड़े का पानी पीना ज्यादा अच्छा है.
  • सर्दी के मौसम में बाजार में आने वाले पेमली बोर खाएं. गोंद कतीरा को रात को भिगोकर सुबह खाएं. रात को 15 किशमिश पानी में भिगो दें, सुबह पानी को पिएं और किशमिश का सेवन करें. हींग का पानी भी फायदेमंद है. इमली के पानी में हल्दी और स्वाद अनुसार काला नमक मिलाकर पीने से भी फायदा होता है.
  • अनानास का सेवन या रस पिएं. नीम गिलोय का रस पिएं. ताजा आंवले का सेवन या उसका रस पीना भी लाभदायक है. गोखरू के चूर्ण का रात को पानी के साथ सेवन करें. भोजन में टमाटर का सलाद खाएं. बरगद, पीपल और खैर के पेड़ की छाल को उबालकर उसका पानी पिएं. नीम की पत्तियां या करेले का रस भी फायदेमंद है.

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राहत के घरेलू नुस्खे (ETV Bharat Ajmer)

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