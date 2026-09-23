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यूरीन में जलन दर्द या चुभन को हल्के में न लें, गंभीर रोग का हो सकता है संकेत, आयुर्वेद चिकित्सक ने बताए कारण और घरेलू उपाय

अजमेर: यूरिन करते समय जलन, दर्द या चुभन होती है तो हल्के में न लें, यह गंभीर रोग का संकेत भी हो सकता है. इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. यह शरीर के भीतर पनप रहे गंभीर रोग का संकेत है. लक्षण को पहचानते हुए रोगी को तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. इलाज में देरी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है. सही समय पर इलाज मिलने पर यूरिन में होने वाली तकलीफ पर जल्द नियंत्रण पाया जा सकता है. आइए आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएल मिश्रा से जानते हैं यूरिन में जलन, चुभन और दर्द के कारण, लक्षण और उपचार संबंधी हेल्थ टिप्स.

डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि शरीर को ऊर्जा और पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. भोजन में मौजूद आवश्यक तत्वों को शरीर अवशोषित कर लेता है, जबकि अपशिष्ट पदार्थ मल यूरिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं. इस प्रक्रिया में शरीर में मौजूद विष भी मल व यूरिन के मार्ग से बाहर निकलते हैं. यह शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसमें यदि बाधा या तकलीफ आती है तो यह गंभीर रोग का संकेत है. आमतौर पर पानी कम पीने या ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन करने या लंबे समय तक यूरिन रोकने पर जलन, दर्द और चुभन की परेशानी होती है. दो तीन दिन बाद यदि वह ठीक हो जाती है तो सामान्य है, वरना रोगी को तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए.

आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएल मिश्रा (ETV Bharat Ajmer)

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