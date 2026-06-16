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सोसायटी और बिल्डिंग अपार्टमेंट में मेंटिनेंस की कमी से हादसा हुआ तो पड़ेगा महंगा, दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा

हरमाड़ा में झूला टूटने से बच्ची के घायल होने का मामला सामने आने के बाद डीसीपी ने एडवाइजरी जारी की है.

Accident caused by a broken swing at Max Heights Apartments
मैक्स हाइट्स अपार्टमेंट में झूला टूटने से हुआ हादसा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 4:36 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: जयपुर में बिल्डिंग अपार्टमेंट और सोसायटी में गार्डन में बच्चों के लिए लगे झूले, खेल सामग्री और अन्य सुविधाओं की समय पर मेंटिनेंस नहीं करवाना मालिकों और डायरेक्टर्स को भारी पड़ सकता है. ऐसे मामलों में यही लापरवाही से कोई हादसा हुआ, तो इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा. दरअसल, हरमाड़ा थाना इलाके में सनसिटी के मैक्स हाइट्स अपार्टमेंट में झूला टूटने से 12 साल की बच्ची आशिनी पारीक के गंभीर रूप से घायल होने के बाद जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण ने सभी सोसायटी और बिल्डिंग अपार्टमेंट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. सभी थानाधिकारियों के जरिए इसकी पालना सुनिश्चित करवाने की कवायद की जा रही है.

SHO के जरिए करवाया गया अवगत: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, हरमाड़ा थाना क्षेत्र में सनसिटी के मैक्स हाइट्स अपार्टमेंट में झूला टूटने से एक हादसा हुआ था. जिसमें एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी. बच्ची झूला झूल रही थी. उसी समय झूला टूटने से हादसा हुआ और बच्ची को गंभीर चोटें आई. इस पूरे मामले में आपराधिक लापरवाही भी सामने आई है. इसे देखते हुए हमने जयपुर (पश्चिम) जिले में सभी सोसायटी और बिल्डिंग अपार्टमेंट को थानाधिकारियों के जरिए एक एडवाइजरी जारी की है.

थानाधिकारियों को जारी एडवाइजरी (ETV Bharat Jaipur)

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फैसिलिटीज को वेल मेंटेंड रखना जिम्मेदारी: वे बोले, उनके यहां कोई झूला जर्जर है या पार्क के किसी उपकरण में कोई गड़बड़ी है और उससे कभी भी हादसा होने की संभावना रहती है. यह सोसायटी या बिल्डिंग अपार्टमेंट के संचालकों की जिम्मेदारी बनती है कि झूले या अन्य उपकरणों को वेल मेंटेंड रखें. जब तक की कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं हो, तब तक संबंधित उपकरणों और झूलों को दुरुस्त हालत में रखा जाए.

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जिम्मेदारों को किया ताकीद: उन्होंने बताया, सोसायटी से जुड़े जिम्मेदार लोगों को यह बताया गया है कि झूलों या सुविधा के अन्य उपकरणों को वेल मेंटेन रखने में कोई समस्या आ रही है, तो बंद कर दिया जाए. यदि इन्हें ऑपरेशनल रखा जाता है तो मेंटिनेंस की जिम्मेदारी भी आपकी है और कोई अप्रिय घटना होती है और आपराधिक लापरवाही सामने आती है तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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भविष्य में कहीं ओर नहीं हो हादसा: यह एडवाइजरी बिल्डिंग अपार्टमेंट के मालिकों, डायरेक्टर्स और उनके प्रतिनिधियों को जारी करवाई गई है. वे बोले, पुलिस का प्रयास है कि भविष्य में कभी ऐसी दुर्घटना दुबारा नहीं हो. उन्होंने सोसायटी से जुड़े लोगों से अपील की है कि जो सुविधाएं दी गई हैं. उनका मेंटिनेंस नियमित रूप से करवाना चाहिए. यह जांच नियमित रूप से होती रहनी चाहिए कि झूले या उपकरण वेल मेंटेंड होने चाहिए.

झूला टूटने से मौत के मुंह तक पहुंची बच्ची: हरमाड़ा थाना इलाके में सनसिटी के मैक्स हाइट्स अपार्टमेंट में 29 मार्च, 2026 को झूला टूटने से झूला खा रही 12 साल की आशिनी पारीक गंभीर रूप से घायल हो गई. झूला टूटने से उसका भारी पोल बच्ची पर गिर गया. जिससे उसके मुंह पर करीब 17 क्रैक आए हैं. मुंह, नाक में गंभीर चोटें आई. उसका लंबे समय तक अस्पताल में उपचार चला. अभी भी बच्ची की हालत गंभीर है और उसकी अब तक 5 से ज्यादा सर्जरी हो चुकी है. परिजनों की रिपोर्ट पर जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जिसकी जांच जारी है.

ईटीवी की खबरों के बाद यूडीएच विभाग एक्शन में: प्रदेशभर में नगरीय निकायों के अधीन संचालित गार्डन और पार्क में झूलों की बदहाल स्थिति को लेकर ईटीवी भारत की ओर से लगातार स्टोरीज प्रकाशित की गई. जिसे गंभीरता से लेते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी. विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि जयपुर सहित प्रदेशभर में नगरीय निकायों के अधीन संचालित पार्क और गार्डन की समीक्षा की गई. गार्डन की मेंटिनेंस, वॉकिंग ट्रैक, फाउंटेन, स्ट्रीट लाइट, डस्टबिन, ओपन जिम और बच्चों के झूलों की व्यवस्थाओं को लेकर एक चेकलिस्ट तैयार की गई. जिसके आधार पर सुरक्षा मानकों को परखा जाएगा और तत्काल उपाय किए जाएंगे.

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झूला टूटने से हरमाड़ा में हादसा
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