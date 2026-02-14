ETV Bharat / state

अमेठी में बेकाबू डंपर ने युवकों को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

लखनऊ में अनियंत्रित डंपर पिलर से टकराया. शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, ड्राइवर कंडक्टर झुलसे.

यूपी में सड़क हादसे.
यूपी में सड़क हादसे. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 11:53 AM IST

अमेठी/लखनऊ : यूपी की सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते 24 घंटे के भीतर अमेठी और लखनऊ की दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

लखनऊ में डंपर में लगी आग.
लखनऊ में डंपर में लगी आग. (Photo Credit : ETV Bharat)

अमेठी थाना क्षेत्र के रायबरेली अमेठी मार्ग पर महाराजपुर के पास शनिवार सुबह एक ओवरस्पीड डंपर ने मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों कुचल दिया. हादसे में कमलेश सिंह (55) जगन्नाथ निवासी नरैनी की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं बियसिया गांव निवासी रामशंकर तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ घायल रामशंकर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचाया. जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन समेत फरार हो गया है.

लखनऊ में डंपर में लगी आग.
लखनऊ में डंपर में लगी आग. (Photo Credit : ETV Bharat)


प्रभारी निरीक्षक अमेठी रवि सिंह ने बताया कि महाराजपुर बाजार में दुर्घटना की सूचना मिली थी. घटनास्थल पर पूछताछ में पता चला कि दोनों लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. इसी दौरान पीछे से आ रहा ओवरस्पीड डंपर दोनों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया. जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है. दूसरे घायल का इलाज कराया जा रहा है. डंपर चालक की पहचान के लिए रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे तलाशे जा रहे हैं.

लखनऊ में पिलर से टकराने के बाद डंपर में लगी भीषण आग, ड्राइवर कंडक्टर झुलसे

बंथरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात मौरंग लदा डंपर एलीवेटेड रोड के पिलर से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन में शॉर्ट सर्किट हो गया और डंपर धू-धू कर जलने लगा. आग की लपटों से चालक और क्लीनर दोनों झुलस गए. पुलिस ने दोनों को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया है.


कृष्णानगर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि दुर्घटना शुक्रवार रात को हुई थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि उन्नाव सोहरामऊ थाना क्षेत्र के सिरौती गांव निवासी महेश प्रसाद डंपर से मौरंग लेकर आलमबाग की ओर जा रहे थे. शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे बंथरा बाजार स्थित दादूपुर मोड़ के पास अचानक डंपर का अगला टायर तेज धमाके के साथ फट गया. टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर एलीवेटेड रोड के पिलर संख्या-123 से टकरा गया. टक्कर के तुरंत बाद डंपर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. जिससे चालक महेश प्रसाद और क्लीनर अनूप वाहन में फंस गए और झुलस गए.

कृष्णानगर एसीपी रजनीश वर्मा के मुताबिक मौके पर पहुंची दो दमकल गाड़ियों की मदद से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जा सका. इस दौरान डंपर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था. घायल चालक और क्लीनर को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां चालक महेश प्रसाद की हालत गंभीर बताई जा रही है.

ROAD ACCIDENTS IN AMETHI
ROAD ACCIDENTS IN LUCKNOW
ROAD ACCIDENTS
ROAD ACCIDENT DURING MORNING WALK
ROAD ACCIDENTS IN UP

संपादक की पसंद

