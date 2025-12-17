ETV Bharat / state

कोहरा बना काल; बलिया में बेकाबू कार घर में घुसी, 2 की मौत, अलीगढ़ में कार की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के धरहरा गांव के पास हुई दुर्घटना. अलीगढ़ में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बेकाबू कार ने रौंदा.

बलिया एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत.
बलिया एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलिया/अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश में घना कोहरा हादसों का सबब बनने लगा है. आए दिन नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस-वे और सामान्य सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं. बीते 24 घंटे में बलिया और अलीगढ़ में हुए सड़क हादसों में दो लोगों की जान चली गई. जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

कोहरा बना काल; बलिया और अलीगढ़ में दुर्घटना. (Video Credit : ETV Bharat)



बलिया में बेकाबू कार मकान में घुसी

बलिया सुखपुरा थाना क्षेत्र के धरहरा गांव के पास मंगलवार रात भीषण कोहरे की वजह से तेज रफ्तार कर अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसी. हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी.

सदर क्षेत्राधिकार मोहम्मद उस्मान ने बताया कि मंगलवार रात लगभग 11:30 बजे दुर्घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. मृतकों की पहचान रोहित सिंह और अभिषेक सिंह के रूप में हुई थी. गंभीर रूप से दो घायलों सुजीत वर्मा और आदित्य को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. जहां से डॉक्टरों ने आदित्य वर्मा को वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है.

अलीगढ़ ; ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बेकाबू कार ने रौंदा

थाना बन्नादेवी क्षेत्र के सूत मिल चौराहे पर मंगलवार देर रात ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात हेडकांस्टेबल समेत तीन पुलिसकर्मियों को एक तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया. हादसे में घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए है. पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है. वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना.


सीओ नगर -3 सर्वम सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात सूत मिल चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मियों के हादसे में घायल होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. दुर्घटना बेकाबू कार की वजह से हुई थी. हादसे के बाद कार सवार भाग निकले थे. कार को कब्जे में लेकर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें : कोहरा बना काल : ट्रक-डीसीएम की भिड़ंत में चार लोग घायल, नहर में गिरी बोलेरो, चालक की मौत

यह भी पढ़ें : यूपी में डराने लगा कोहरा; 24 घंटे में 28 की मौत, 40 जिलों में विजिबिलिटी शून्य के करीब रहने का IMD अलर्ट

TAGGED:

HAVOC OF FOG
ACCIDENT IN UP
ACCIDENT IN ALIGARH
ACCIDENT IN BALLIA
UP ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.