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यूपी में हादसे; फर्रुखाबाद में बाइकों की भिड़ंत, महिला समेत दो की मौत, कानपुर में भी 2 युवकों की गई जान

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद/कानपुर: यूपी के अलग-अलग जिलों में हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई. इसमें फर्रुखाबाद में देवर-भाभी की जान चली गई. जबकि कानपुर में दो युवक हादसे का शिकार हो गए. इन हादसों के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा है. फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी आमोद कुमार सिंह ने बताया कि इटावा-बरेली हाईवे पर रविवार देर रात दो बाइकों की भिड़ंत हो गई. घटनास्थल पर ही बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई. बताया कि मृतकों की पहचान जनपद मैनपुरी थाना बेवर क्षेत्र के गांव खाकेताल निवासी ऋषभ (22) पुत्र माया प्रकाश और थाना दन्नाहार क्षेत्र के गांव जंगपुरा निवासी 35 वर्षीय गिरजा देवी पत्नी रामलड़ैते के रूप में हुई है. बताया कि ऋषभ और गिरिजा देवी एक ही परिवार के हैं. हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से भाग गया. उनकी तलाश की जा रही है. कानपुर में दो अलग-अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत कानपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में दो युवकों की जान चली गई. पहली घटना सचेंडी थाना क्षेत्र की है, जहां गंगा स्नान के लिए जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी. वहीं दूसरी घटना चौबेपुर इलाके की है, जहां मेडिकल कॉलेज से ड्यूटी खत्म कर लौट रहे एक नवविवाहित युवक को गलत दिशा से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी.