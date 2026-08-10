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यूपी में हादसे; फर्रुखाबाद में बाइकों की भिड़ंत, महिला समेत दो की मौत, कानपुर में भी 2 युवकों की गई जान

फर्रुखाबाद में हुए हादसे में दूसरे बाइक सवार की तलाश, मृतक महिला और युवक एक ही परिवार के

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 2:57 PM IST

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फर्रुखाबाद/कानपुर: यूपी के अलग-अलग जिलों में हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई. इसमें फर्रुखाबाद में देवर-भाभी की जान चली गई. जबकि कानपुर में दो युवक हादसे का शिकार हो गए. इन हादसों के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा है.

फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी आमोद कुमार सिंह ने बताया कि इटावा-बरेली हाईवे पर रविवार देर रात दो बाइकों की भिड़ंत हो गई. घटनास्थल पर ही बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई. बताया कि मृतकों की पहचान जनपद मैनपुरी थाना बेवर क्षेत्र के गांव खाकेताल निवासी ऋषभ (22) पुत्र माया प्रकाश और थाना दन्नाहार क्षेत्र के गांव जंगपुरा निवासी 35 वर्षीय गिरजा देवी पत्नी रामलड़ैते के रूप में हुई है. बताया कि ऋषभ और गिरिजा देवी एक ही परिवार के हैं. हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से भाग गया. उनकी तलाश की जा रही है.

कानपुर में दो अलग-अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत

कानपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में दो युवकों की जान चली गई. पहली घटना सचेंडी थाना क्षेत्र की है, जहां गंगा स्नान के लिए जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी. वहीं दूसरी घटना चौबेपुर इलाके की है, जहां मेडिकल कॉलेज से ड्यूटी खत्म कर लौट रहे एक नवविवाहित युवक को गलत दिशा से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी.

सचेंडी थाना क्षेत्र के हरचंदपुर गांव के रहने वाले विनोद कुमार (35) मजदूरी करते थे और उनके परिवार में पत्नी के अलावा चार बच्चे हैं. पिता घसीटे लाल ने बताया कि रविवार रात करीब नौ बजे विनोद अपनी बहन के घर बिठूर गंगा स्नान के लिए जाने की बात कहकर घर से निकला. जब वह भीमसेन के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत पिकअप वाहन का पीछा किया और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने घायल विनोद को हैलट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस मामले में सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया है और परिजनों की तरफ से दी जाने वाली तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

दूसरी घटना चौबेपुर थाना क्षेत्र की है. डिब्बाब निवादा निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उनका 23 वर्षीय बेटा आशीष कुमार मंधना स्थित रामा मेडिकल कॉलेज की मेस में खाना बनाने का काम करता था और उसकी शादी महज पांच महीने पहले ही हुई थी. रविवार देर रात जब वह अपनी ड्यूटी से बाइक से घर लौट रहा था, तभी चौबेपुर में बाबा कुआं के पास गलत दिशा से आ रहे बाइक सवार तीन युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी. पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां सोमवार तड़के इलाज के दौरान आशीष ने दम तोड़ दिया.

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