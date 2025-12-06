ETV Bharat / state

यूपी में भीषण सड़क हादसे; संत कबीरनगर और सुल्तानपुर में महिला समेत 3 की मौत, 5 घायल

​संतकबीरनगर/सुल्तानपुर : यूपी में शनिवार तड़क हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में महिला समेत तीन लोगों की जान चली गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. संत कबीरनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भुजैनी चौराहे के पास डीसीएम और टेलर की सीधी टक्कर हो गई. वहीं सुल्तानपुर में कूरेभार थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रही टूरिस्ट बस में टक्कर मार दी. टूरिस्ट बस महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करा कर प्रयागराज ले जा रही थी. दुर्घटना में महिला श्रद्धालु की मौत हो गई.

​संतकबीरनगर में भुजैनी चौराहे के पास खलीलाबाद से बस्ती की ओर जा रही डीसीएम की टक्कर सामने से आ रहे ट्रेलर से हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पहुंची ने सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. वहीं घायल विकास पाण्डेय (30) पुत्र राम शंकर पाण्डेय निवासी श्रवणपुर थाना कलवारी बस्ती, अरविंद (32) पुत्र नंदकिशोर निवासी सीतापुर, अरुणेश (28) पुत्र राम खेलावन, सीतापुर, राकेश (32) पुत्र खुशीराम निवासी बहराइच, और अमित (28) पुत्र सर्वेश निवासी पुरवनिया सकरनगंज जिला सीतापुर का इलाज चल रहा है. ​पुलिस केस दर्ज कर घटना की जांच करने में जुटी है.

सुल्तानपुर : अनियंत्रित ट्रेलर ने टूरिस्ट बस में मारी टक्कर, महिला श्रद्धालु की मौत



कूरेभार थाना क्षेत्र में शनिवार भोर बेकाबू ट्रेलर ने सामने से आ रही टूरिस्ट बस में जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर और बस दोनों सड़क किनारे पलट गए. चीख-पुकार और अफरा-तफरी के बीच पहुंची पुलिस ने बस और ट्रेलर में फंसे लोगों को बाहर निकाला. हादसे में महिला श्रद्धालु छोटी बाई शरद पाटिल पत्नी शरद पाटिल (50) की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.